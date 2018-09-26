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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.09.2018 - 07:46, Son Güncelleme:

Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni dönem geliyor…

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Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni dönem geliyor…

Yeni Ekonomi Programı’nda gündeme gelen esnek çalışmanın ayrıntıları netleşiyor. Hizmetin özelliğine göre memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak. Kamu çalışanları isterse bir günlerini boşaltabilecek.

Yeni Ekonomi Programı'yla birlikte kamu personel rejimi de değişiyor. Hizmetin özelliğine göre kamu çalışanları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyebilecek. Memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesai süresini nasıl tamamlayacağına kendisi karar verebilecek. İşin en yoğun olduğu 10.00-12.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında tüm memurlar mesaide olacak. Geri kalan saatleri ise belirleyebilecek. Kamu çalışanları isterse bir günlerini boşaltabilecek.

HİZMETİN ÖZELLİĞİNE GÖRE...

Sabah'ın haberine göre; böylece, OECD ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de uygulanacak. Kamu kurumları ile çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacak. Yaklaşık 2.5 milyon memuru ilgilendiren, hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Böylece çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırmaları sağlanacak.

40 SAATLİK MESAİ SÜRESİ

Üzerinde çalışılan modele göre memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesaide başlama ve bitirme süresini işin özelliğine göre belirleyebilecek. İşlerin en yoğun olduğu saatlerde bütün memurlar işinin başında olacak. Kamuda bu saatler özellikle 10.00 - 12.00 ve 13.00 - 15.00 olarak ifade ediliyor. Bu saatler dışında çalışma saatlerini sosyal aktiviteler, eğitim programları, çocukların durumuna göre belirleme hakları olacak.

İSTEDİĞİ GİBİ DOLDURACAK

Örneğin isteyen sabah 08.00'de işe gelip 21.00'de işten çıkabilecek. Bu saatler arasında toplam 12 saat çalışmış olacak. Doldurması gereken 40 saatin 28 saatini diğer günler doldurabilecek. Memurlar isterse bir gününü de boşaltabilecek. Günlük 10'ar saatlik mesailerle 4 gün çalışıp bir günü de boş bırakabilecek.

EVDE ÇALIŞMA İZNİ

Mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalışma izni verilebilecek. Belirlenen hizmet grupları mesailerini işlerini aksatmamak, zamanında tamamlamak kaydı ile evinde tamamlayabilecek. Esnek çalışma modelleri ile personel aktif, üretken olurken sosyal yaşamlarına da zaman ayırabilecek. Eğitim programlarına katılıp, aileleriyle daha fazla vakit geçirebilecekler.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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