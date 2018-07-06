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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
06.07.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Son Dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çok önemli uyarı: Tarihi fırsatı değerlendirin

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Son Dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çok önemli uyarı: Tarihi fırsatı değerlendirin

Son dakika haberi: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bozbıyık, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek "Vatandaşlarımıza tarihi fırsatı değerlendirmeleri için çağrı yapmak istiyorum." dedi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, AA muhabirine yaptığı son dakika açıklamasında, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'ndan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başladığını hatırlatarak, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini ifade eden Bozbıyık, "Vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit yapabiliyor. Peşin ödemek isteyen vatandaşlara da çok cazip imkanlar sunuluyor. Vergi cezaları ve gecikme zamlarının tamamı siliniyor." diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda kişinin "yapılandırma kanunu" şansını değerlendirdiğini ifade eden Bozbıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kanun, devlete olan vergi borçları, çeşitli idari para cezaları, belediyelere olan atık su bedeli, su alacakları gibi bir takım borçlar ile sivil toplum örgütünün alacaklarından oluşmaktadır. Vergilerin de tümü neredeyse kapsam içine girmektedir. Trafik para cezaları ve karayolları kaçak geçiş ücretleri gibi borçlarında yeniden yapılandırma şansı doğmuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerimizi de ilgilendiren kredi borçlarının yeniden yapılandırmasına şans tanımıştır. Bu borçlar 18 taksite kadar bölünebilir. Peşin ödeyen vatandaşlarımıza cazip imkanlar sunulmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 100 kişi kanundan faydalanmak için başvuru yaptı, 5,5 milyon vergi mükellefimiz var aktif olan, toplamda bize bir şekilde borcu olan yaklaşık 10 milyon kişi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ben vatandaşlarımıza tarihi fırsatı değerlendirmeleri için çağrı yapmak istiyorum."

31 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURU

Borcu olan tüm vatandaşlarımızı kanundan yararlanmaya davet eden Bozbıyık, başvuruların vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi.

Kanunun vatandaşlara sağladığı kolaylıkları örnekler vererek anlatan Bozbıyık, "2015 yılından bir Motorlu Taşıtlar Vergisi bir de trafik cezası borcumuz olsun. Eğer bu kanun çıkmasaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi için bin 512 lira ödememiz gerekiyordu. Bin verginin kendisi, 512 gecikme zammı. Vatandaşlarımız bu kanundan faydalanarak öderse peşinde bin 13 liraya düşüyor. Peşin ödeme yapmaz ise 18 taksit yaparsa da toplamda bin 307 lira ödüyor. Aynı örneği trafik cezası için verirsek, diyelim ki 2015 yılında bin lira tutarında ceza yediniz diyelim. Şu an bu borç 2 bin 850 lira olacaktı. Ama kanundan faydalanmak isterseniz yapılandırmayla birlikte borç bin 139 liraya düşüyor. Peşin ödeme yapılırsa 764 liraya düşüyor." şeklinde bilgi verdi.

Maliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek.

 

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