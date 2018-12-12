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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.12.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

"Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor"

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"Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor"

Harita Yüksek Mühendisi Uğur Örs, işsizlerin, emekli maaşıyla geçinenlerin (dul ve yetimleri dahil), ev hanımlarının, geliri olmayanların, gazi ve şehitlerin, dul ve yetimlerin vergiden muaf olduğunu açıkladı.

 

HARİTA Yüksek Mühendisi Uğur Örs, yaklaşık 25 milyon ev sahibini ilgilendiren emlak vergisini ödeyen milyonlarca kişinin aslında bu vergiden muaf olduğunu fakat bunu bilmediklerini açıkladı. Örs, yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemediğini ve bu kişilerin bu hakka sahip olduğunu bilmediklerini söyledi.

"Bu durumu bilen ne kadar kişi var derseniz sayısı oldukça az maalesef"
Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması gerektiğini kaydeden Örs, "Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup vergi muafiyeti formu doldurup bizzat başvuru yapmak gerekiyor" dedi.

İADESİNİ İSTEYİN
Bilmeden emlak vergisi ödeyen emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri; yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek, geriye dönük 5 yıllık emlak vergisini isteyebileceğini bildiren Örs, "Bunun için belediyenin emlak birimine, 'Vergi usul kanunu Madde 120/2'yi dayanak göstererek 'düzeltme dilekçesi' verilmeli" ifadelerini kullandı.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK?

Harita Yüksek Mühendisi Uğur Örs, muafiyetten yararlanabilmek için mesken sahibinin ev hanımı, şehit yakını, gazi, dul, işsiz veya emekli olması şartları arandığını belirterek muafiyet şartlarını şöyle sıraladı:

"Eviniz, brüt 200 metrekareden küçük ise emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. Ancak brüt alan hesabına konutun dışında kalan; sığınak, kapalı otopark, merdiven boşluğu ve hol gibi alanlar dahil edilir. Buna rağmen, 200 metrekarenin altındaysa, emlak vergisinden muaf tutulursunuz.

Eğer, dairenizde intifa hakkını kullanıyorsanız; yani, yani başka bir dairede kısıtlı kullanım hakkınız varsa, bu metrekare de evin toplam brüt metrekaresine yansıtılır. Hala 200 metrekarenin altında kalıyorsa, emlak vergisinden muaf tutulursunuz.

Yazlık ev sahibi olmanız, gelir vergisi ödemesini zorunlu kılar. Ancak, yaz-kış bu evde yaşadığınızı kanıtlamanız halinde, emlak vergisinden muaf olursunuz.

SGK’dan aldığınız belgelerle vergi mükellefi olmadığını ispatladığınız takdirde, emlak vergisinden muaf olursunuz.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen binaların durumundan doğan, vergi mükellefliği muafiyeti, bu olayların yaşandığı tarihi takip eden ilk emlak vergisi dönemi itibarıyla başlar. Binanın durumu devam ettiği müddetçe, devam eder.

Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının vergisinden az olamaz; ancak Emlak Vergisi Kanunu’na göre, bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin 4'te 1'i, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren, 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Dilekçeyle bildirmek durumunda olmadığınız istisnai durumlardan biri de, o yıl içinde satın aldığınız evin emlak vergisi, evin eski sahibi tarafından ödenir. Sizin emlak vergisi mükellefliğiniz ise bir sonraki sene başlar".

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNE NASIL BAŞVURULUR?

Emlak vergisi ödemesinden muaf olunan şartların tamamını karşılandığı takdirde, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak, bu durumun bildirmesinin yeterli olduğunu kaydeden Örs, "Başvurunuz onaylandıktan sonra, bu haktan kolayca yararlanabilirsiniz. İlgili şartları taşıdığınız halde muafiyet durumundan haberdar olmadığınız için emlak vergisi ödediyseniz; geçmişe dönük beş yıllık emlak verginizin iadesini talep edebilirsiniz" dedi.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYET DİLEKÇESİ NASIL YAZILMALI?

Harita Yüksek Mühendisi Uğur Örs, emlak vergisi muafiyet dilekçesinin nasıl yazılması gerektiğini şöyle açıkladı: "Bağlı bulunduğunuz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün dikkatine yazılır. Bu dilekçede, vergi muafiyeti için gerekli tüm şartların yerine geldiğine dair detaylı beyan verilir. Örneğin, daimi kalıcı olduğunuz konutun, brüt 200 metrekare olduğu vb. bilgilere yer vererek; bina ile ilgili açık adres, vergi sicil, pafta, ada ve parsel numarasını bildirerek dilekçenizi tamamlayabilirsiniz".

 

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