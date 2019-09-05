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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.09.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Milyonlarca kişi bunu bekliyordu! Süre uzatıldı

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Milyonlarca kişi bunu bekliyordu! Süre uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olma süresini 31 Aarlık'a kadar uzattı.

Türkiye, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında Avrupa standartlarına yaklaşıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonları ilgilendiren kanunla ilgili yeni düzenlemeler yapıyor.

Veri güvenliği uzmanı Sefa Karcıoğlu, istisnai olarak düzenlenmiş birkaç meslek haricinde yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31 Aralık’a kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, daha önce 30 Eylül olan son kayıt tarihini 31 Aralık’a kadar uzattı.

31 Aralık’a kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 470 bin TL’ye varan cezalar gelecek. Karcıoğlu, özellikle veri sorumlusu şirketlerin veri envanteri çıkarması gerektiğini ve bu işlemin profesyonel olarak işletilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Karcıoğlu, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle iş yapan Türk şirketlerinin de bu konu ile ilgili olarak General Data Protection Regulation’a (GDPR) dahil olduğunu ve Avrupa’daki bu düzenlemeye uymamanın ciddi maddi cezaları olduğu konusunda uyardı. GDPR kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden veri sorumlusuna küresel cirosunun yüzde 4’ü veya 20 Milyon Euro miktarında ceza verilebiliyor. Karcıoğlu, GDPR cezalarının yalnızca para cezaları ile sınırlı olmadığını, Gözetim İdaresi’nin bir kuruluşun iş yapmasını etkili bir biçimde yasaklama yetkisine de sahip olduğu söyledi.

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