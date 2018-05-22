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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
22.05.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Milyonlarca kart kullanıcısı çok sevinecek

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Milyonlarca kart kullanıcısı çok sevinecek

Milyonlarca yemek kartı kullanıcısına müjde. Yemek kart ve çekleri marketlerde kullanılmaya devam edecek. Kart bakiyeler bir sonraki yıla devredecek. On binlerce lokanta ve restoran sahibinin de yüzü gülecek. Çünkü kart şirketlerine ödenen komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek ve ödeme süresi 30 günden uzun olamayacak.

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı yemek kartlarına ilişkin uzun süredir sektörle üzerinde çalıştığı düzenlemeyi mevzuata uyarladı. Perakende TicaretteMilyonlarca kart kullanıcısı çok sevinecek
Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe yeni madde eklenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kart firmalarının lokanta ve restoranlardan aldıkları komisyon oranı yüzde 6’yı, ödeme süresi de 30 günü aşamayacak.

YENİ YILA DEVROLACAK

Tüketicilerin en büyük şikayetlerinden olan ve yemek çeklerinde kalan bakiyenin ay sonu veya yıl sonu itibarıyla kullanılamaz hale gelmesine son verildi. Böylece kart kullanıcıları, bakiyelerini hiçbir koşul aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredebilecek.

İSKONTO, PROMOSYON YOK

Yemek kartı ve yemek çeki hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, iskonto ya da promosyon yapamayacaklar. Restoran, lokanta gibi perakende işletmelerden komisyon oranı dışında kira, teknik destek, bakım bedeli, depozito gibi adlar altında hiçbir bedel talep edemeyecekler.

SÖZLEŞMELER 6 AY İÇİNDE DEĞİŞECEK

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, yeni yönetmelik hükümlerine aykırı maddeler, 6 ay içinde düzeltilecek. Düzeltme yapılmaz ise sözleşme hükümleri geçersiz kalırken, yönetmelik hükmü geçerli sayılacak.

MARKET YASAĞI GELMEDİ

Yapılan düzenlemede kart kullanıcılarının ve esnaf sanatkarın merakla beklediği ‘marketten alışveriş’ yasağı ise yer almadı. Yetkililer, perakende ticaret düzenlemesinde vergisel bir uygulamanın yer alamayacağını belirtirken, “Şikayete konu olan unsurları düzelttik. Yemek kartı şirketlerine ödenen komisyon oranı yüzde 13’e kadar çıkabiliyordu. İskontolar büyük sorundu. İskontoyu yasakladık. Komisyon oranını 6 ile sınırladık. Bundan sonrasında rekabetle bu oran daha da aşağıya inebilecek” dediler.

3.5 MİLYON ÇALIŞANI, 200 BİN LOKANTA VE RESTORANI KAPSIYOR

Sektör verilerine göre Türkiye'de yemek kartı pazarında 10 şirket faaliyet gösteriyor. 3.5 milyon çalışana verilen, 200 bin restoran ve lokantada geçerli olan yemek kartı pazarının 2017 yılı büyüklüğü 25 milyar 400 milyona ulaştı. İlk olarak 1992 yılında kullanıma başlanan yemek çek ve kartları pazarı 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir büyüme sürecine girdi. Yıllık ortalama yüzde 10 civarında büyüme gösterdi.

MARKET ALIŞVERİŞİ YASAKLANSIN

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yemek kartı pazarında yapılan düzenlemenin sevindirici ancak yetersiz olduğunu söyledi. Kart şirketlerinin komisyonları kafalarına göre belirleyerek esnaf ve sanatkarı mağdur ettiğini anlatan Palandöken, komisyon tavanının yüzde 6 yerine yüzde 3 seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Kartlarla market alışverişi yapılmasının da yasaklanmasını isteyen Palandöken, "Bu kartlar amacına uygun olarak sadece yemek ve restoranlarda geçerli olmalı. Temel ihtiyaç maddelerinde geçerli olması da haksız rekabet yaratıyor" dedi.

 

 

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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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