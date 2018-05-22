Milyonlarca kart kullanıcısı çok sevinecek

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı yemek kartlarına ilişkin uzun süredir sektörle üzerinde çalıştığı düzenlemeyi mevzuata uyarladı. Perakende Ticarette

Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe yeni madde eklenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kart firmalarının lokanta ve restoranlardan aldıkları komisyon oranı yüzde 6’yı, ödeme süresi de 30 günü aşamayacak.

YENİ YILA DEVROLACAK

Tüketicilerin en büyük şikayetlerinden olan ve yemek çeklerinde kalan bakiyenin ay sonu veya yıl sonu itibarıyla kullanılamaz hale gelmesine son verildi. Böylece kart kullanıcıları, bakiyelerini hiçbir koşul aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredebilecek.

İSKONTO, PROMOSYON YOK

Yemek kartı ve yemek çeki hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, iskonto ya da promosyon yapamayacaklar. Restoran, lokanta gibi perakende işletmelerden komisyon oranı dışında kira, teknik destek, bakım bedeli, depozito gibi adlar altında hiçbir bedel talep edemeyecekler.

SÖZLEŞMELER 6 AY İÇİNDE DEĞİŞECEK

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, yeni yönetmelik hükümlerine aykırı maddeler, 6 ay içinde düzeltilecek. Düzeltme yapılmaz ise sözleşme hükümleri geçersiz kalırken, yönetmelik hükmü geçerli sayılacak.

MARKET YASAĞI GELMEDİ

Yapılan düzenlemede kart kullanıcılarının ve esnaf sanatkarın merakla beklediği ‘marketten alışveriş’ yasağı ise yer almadı. Yetkililer, perakende ticaret düzenlemesinde vergisel bir uygulamanın yer alamayacağını belirtirken, “Şikayete konu olan unsurları düzelttik. Yemek kartı şirketlerine ödenen komisyon oranı yüzde 13’e kadar çıkabiliyordu. İskontolar büyük sorundu. İskontoyu yasakladık. Komisyon oranını 6 ile sınırladık. Bundan sonrasında rekabetle bu oran daha da aşağıya inebilecek” dediler.

3.5 MİLYON ÇALIŞANI, 200 BİN LOKANTA VE RESTORANI KAPSIYOR

Sektör verilerine göre Türkiye'de yemek kartı pazarında 10 şirket faaliyet gösteriyor. 3.5 milyon çalışana verilen, 200 bin restoran ve lokantada geçerli olan yemek kartı pazarının 2017 yılı büyüklüğü 25 milyar 400 milyona ulaştı. İlk olarak 1992 yılında kullanıma başlanan yemek çek ve kartları pazarı 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir büyüme sürecine girdi. Yıllık ortalama yüzde 10 civarında büyüme gösterdi.

MARKET ALIŞVERİŞİ YASAKLANSIN

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yemek kartı pazarında yapılan düzenlemenin sevindirici ancak yetersiz olduğunu söyledi. Kart şirketlerinin komisyonları kafalarına göre belirleyerek esnaf ve sanatkarı mağdur ettiğini anlatan Palandöken, komisyon tavanının yüzde 6 yerine yüzde 3 seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Kartlarla market alışverişi yapılmasının da yasaklanmasını isteyen Palandöken, "Bu kartlar amacına uygun olarak sadece yemek ve restoranlarda geçerli olmalı. Temel ihtiyaç maddelerinde geçerli olması da haksız rekabet yaratıyor" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR