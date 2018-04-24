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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
24.04.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Milyonlarca çalışanın gözü bu kararda! Perşembe günü açıklanacak

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Milyonlarca çalışanın gözü bu kararda! Perşembe günü açıklanacak

Taslağına son şekli verilen yemek kartları düzenlemesinde gözler bakanlıkta. Yüzbinlerce işletme ile milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kararın, bu Perşembe tarafların bir araya geleceği toplantıda açıklanması bekleniyor. Komisyon ücretlerinin orta yolu bulmak adına yüzde 4,5 olacağı belirtiliyor.

Yüzbinlerce işletme ile milyonlarca çalışanın kullandığı yemek kartlarından alınan komisyonun belirlenmesinde sona yaklaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca restoran zincirlerini ve komisyon elde eden şirketlerle istişare edilerek hazırlanan taslağı değerlendiren bakanlığın, iki gün sonra (bu Perşembe) kararını açıklaması bekleniyor. Komisyon ücretlerinin yüzde 3-4,5 aralığında olacağı konuşuluyor. Toplantıya davet edildiği öğrenilen Yemeksepeti'nin de, uygulamaya dahil edileceği belirtiliyor.

Yemek kartlarıyla market alışverişine son
Yemek kartlarıyla market alışverişine son

DÜZENLEME ŞART
Süreci Yeni Şafak’a değerlendiren İstanbul Ticaret Odası Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Güner, iskontolar kalkmadıkça komisyonların istenilen seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını belirtti. İTO'ya bağlı 20 binin üzerinde işletmede ve ülke genelindeki sayısı yüzbinleri bulan işletmede yemek kartı kullanıldığına dikkat çeken Güner, “Bu konuda kanuni düzenlenme şart. Komisyon düzenlemesi kanuni faize bağlanmamalıdır. Çünkü faizler yükselirse esnafımız zarar eder, faizler düşerse yemek kartı firmaları zarar eder. Her iki taraf için de sürdürülebilir olmayan mevcut oranların yüzde 3 - 4.5 aralığına olması gerekir” dedi.

Yemek kartları için bakanlık da devreye girdi
Yemek kartları için bakanlık da devreye girdi

YEMEKSEPETİ DE SİSTEME DAHİL EDİLSE ÇOK İYİ OLUR
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sait Karabağlı, taslak çalışmalarında komisyon ücretinin yüzde 3 olmasını istediklerini ancak orta yolu bulmak için yüzde 4,5 gibi bir rakamın zikredildiğini paylaştı. Karabağlı, “Güzel bir gelişme daha oldu. Yemeksepeti, yüzde 12+2 komisyon alıyor. Yüzde 10 gibi bir lojistik de eklenince komisyon üzde 24'e çıkıyor. Biz bunlara da itiraz ettik. Yemeksepeti gurubu da sisteme dahil edilse çok iyi olur” diye konuştu.

YÜZDE 1 KOMİSYON İLE YENİ SİSTEM KURDUK
5 yıldır üzerinde çalıştıkları federasyon adına bir yemek kartı projesini devreye aldıklarını da anlatan Sait Karabağlı, bu kartı kısa sürede piyasaya sunacaklarını bildirdi. İşletmelerden de bunun karşılığı olarak yüzde 9-12 yerine yüzde 1 komisyon alınacağını kaydeden Karabağlı, "Biz yüzde 1 ile çalışan bir sistem geliştirerek rekabeti dengeledik. Bu tamamen hizmet amaçlı, kar amaçlı olmayacak. Federasyonumuzun bünyesinde bir kart sistemi oluşturduk. İnternet üzerinden siparişlerdeki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Tüm sektör bu yapıya açık. Bizim kartlarımız hazır” dedi.

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