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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşsizlik maaşında çok önemli detay

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşsizlik maaşında çok önemli detay

Sadece işten atılanlar değil kendi isteğiyle işinden ayrılanlar da işsizlik maaşı alabiliyor. ‘Haklı fesih’ nedeniyle işten ayrılanların da bu maaşı alması mümkün. İşte detayları...

Ortada haklı bir nedeni yokken işten ayrılan işçi, istifa etmiş sayılır. İstifanın önemli sonuçları vardır. İşçi bazı haklarını yitirdiği gibi işverene tazminat ödemek zorunda bile kalabilir. Peki işçinin 10 aya kadar geçimini sağlamasına yardımcı olan işsizlik maaşı istifa durumunda alınabilir mi? En çok merak edilen konulardan biri bu.

GEÇERLİ NEDEN YOKSA

Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. Ortada haklı nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.

HANGİ HALLERDE?

Posta'nın haberine göre eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing (psikolojik baskı), iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması, SGK’ya düşük ücretten bildirim gibi konular haklı fesih kapsamına giriyor.

10 AYA KADAR ÇIKIYOR

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 gün de eksiksiz prim ödenme şartı aranıyor. Maaşın süresi yatırılan prim gününe göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında yani 1080 gün primi olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabilir.

SAĞLIKTAN YARARLANIR

İşsizlik maaşı alanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İşkur tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak bu süreler emeklilik hesabından sayılmıyor. İşsizlik maaşı alırken iş bulanlar hemen bunu İşkur’a bildirmek zorunda. Bildirmeyen tespit durumunda maaşı faiziyle geri öder.

EMEKLİLİĞİ GELEN ALAMAZ

Emeklilik nedeniyle yani 15 yıl 3600 gün şartı veya 25 yıl 4500 gün şartıyla işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamaz. Askere gitmek için işten ayrılanlar da askere gidene kadarki sürede işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşının kalan kısmı ise askerden döndükten sonra alınabiliyor. İşsizlik maaşı için 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor. Geç başvuru durumunda alınacak maaşın süresinden düşülüyor.

ASGARİ ÜCRET SINIRI

İşsizlik maaşı miktarı çalışırken alınan maaşa göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti yükseliyor. Fakat bunun bir sınırı var. Bu sınır brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar. Yani bugün itibarıyla 1623 lira. En düşük işsizlik maaşı da brüt asgari ücretin yüzde 40’ı olan 812 lira olarak uygulanıyor. Bu paradan sadece Damga Sadece işten Vergisi kesilebilir.

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