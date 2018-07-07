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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.07.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çok önemli mesai kararı

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çok önemli mesai kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle belediye çalışanına verilen disiplin cezasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eksik inceleme sonucu hazırlanan rapora dayanılarak, mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle bir memura verilen disiplin cezasının iptaline yönelik tavsiye kararı verdi.

Bir belediyede çalışan, öğle arası mesaisine geç kaldığı ileri sürülerek, disiplin cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran çalışan, olay günü geç kalmadığını, olayın soruşturulduğu süreçte tanıkların ifadesine başvurulmadığını bildirdi.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, disiplin cezasının eksik inceleme sonucu hazırlanan rapora dayanılarak verildiğini belirledi.

Başvuranın savunmasının da alınmadığını tespit eden KDK, hükmedilen cezanın iptal edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Karardan

Disipline konu olayla ilgili herhangi bir tutanak tutulmadığının belirtildiği kararda, olaya şahit olanların ifadesinin alınmadığı bildirildi.

Başvuranın izinsiz olarak işe geç geldiğinin sabit olduğunun aktarıldığı kararda, özürlerin geçerlilik derecesinin ve gecikmeye neden olan olayların araştırılmadığı vurgulandı.

Kararda, "Disiplin raporunun, eksik incelemeye dayanarak hazırlandığı, cezanın dayanağı olan fiilin hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde saptanmadığı anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi.

Disiplin amirinin objektiflikten uzaklaşarak, cezaya hükmedildiğine işaret edilen kararda, cezanın usul ve esas açısından hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ifade edildi.

 

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