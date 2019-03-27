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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.03.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yaşayan ihbar tazminatı da alacak

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yaşayan ihbar tazminatı da alacak

Yargıtay; zorla, baskı ve tehdit ile özgür iradesi olmadan istifa dilekçesi imzalattırılan işçiye ihbar tazminatı da ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Ustabaşı olarak çalıştığı iş yerinde, patron ve oğullarının baskısı sonucu istifa dilekçesi imzalattırılan işçi, ertesi gün soluğu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Savcılıktaki ifadesinde baskı ve zorla istifa dilekçesi imzalattırıldığını anlatan işçi, mağdur edildiğini öne sürdü. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. İşçi bu kez soluğu 4. İş Mahkemesi'nde aldı.İşveren ve oğullarının kendisine zorla, baskı ve tehdit ile özgür iradesi olmadan bir belge imzalattıklarını ileri süren işçi kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı işveren ise; davacının kendi isteği ile işten ayrıldığını, Savcılığa yapmış olduğu şikayetin takipsizlik ile sonuçlandığını belirterek, davanın reddini savundu. Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, davacının. sözleşmesini kendisinin feshettiği, fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Her iki taraf da kararı temyiz etti.

 

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Kararda, "Somut olayda, her ne kadar Mahkemece davacının iş sözleşmesini istifa dilekçesi ile kendisinin feshettiği, ancak fesihte haklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak; davacı iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiğini ve dosyada bulunan 27/01/2014 tarihli istifa ve ibraname başlıklı yazıyı işveren ve oğullarının zorla, baskı ve tehdit ile özgür iradesi olmadan imzalattıklarını iddia etmiş ve hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde ayrıntılı biçimde belirttiği hususları anlatmıştır. Hal böyle olunca, davacının söz konusu iddialarında samimi olduğu ve istifa dilekçesini kendi rızasıyla imzalayan birinin hemen ertesi gün suç duyurusunda bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dolayısıyla istifa dilekçesini kendi rızası olmadan imzaladığı anlaşılmıştır. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin davalı tarafından haklı sebep olmaksızın feshedildiğinin kabulü ile, ihbar tazminatı isteminin de kabul edilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın yazılı sebepten bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.03.2019)
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