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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.12.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: "Sakın müşteriyle kavga etmeyin"

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: "Sakın müşteriyle kavga etmeyin"

Çalıştığı restoranda, merdiven basamaklarında sıra bekleyen müşteriyle yaka paça kavga eden personel işten kovuldu. İş Mahkemesi'nin işe iade ettiği işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme; işçinin iş yerinde kavgaya dönüşmeden çözebileceği basit bir anlaşmazlığı kısmen kişiselleştirmek suretiyle büyümesine neden olmasının iş verence geçerli fesih nedeni olacağına hükmetti.

MİSAFİR ilişkileri sorumlusu olarak çalıştığı restorantta, kuralların aksine merdiven basamaklarında oturup sıra bekleyen bir müşteriyle tartışmaya başladı.

Karşılama sorumlusunun; restoranta girmekte ısrar eden yabancı uyruklu müşteriye izin vermeyince olanlar oldu. Müşteriyle yaka paça kavga eden çalışan, müşterinin şikayeti üzerine işverence kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan davacı çalışan, iş akdinin haksız feshedildiğini, feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine, iş verenin işçiyi işe başlatmaması halinde 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminatın, boşta geçen sürelere dair 4 aylık ücretin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı restoran işletmecisi; davacının müşterileri en iyi şekilde karşılaması memnuniyet ve takdirlerini kazanmak yerine, müşterilerle bir çekişme içine girdiğini öne sürdü. Davacının küfürleşmelerin yaşandığı olaydan dolayı gerginliğe sebep olduğunu, sadece ilgili müşteriyi değil işyerinde bulunan diğer misafirleri de rahatsız ettiğini dile getirdi. Davacının olumsuz davranışları nedeni ile haklı neden kapsamında iş akdinin feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, davacı işçiyi haklı buldu. Davalı taraf istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, feshe dayanak yapılan olayların müşterinin nezih restaurantta iş yeri ile ilgili adabı muaşeret kurallarına aykırı davranması (merdivenlerde oturarak sıra beklemesi) sebebiyle yaşandığına dikkat çekti.

Mahkeme; olay sonrası davacının iş akdinin feshinin adil ve ölçülü olmadığına, uyarı, ihtar, kınama, görev veya bölüm değişikliği, maaş kesintisi gibi daha hafif yaptırımlar yönüyle de herhangi bir ölçülülük değerlendirmesine gidilmediği gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Davalı bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, davacının işten atılmayı hakettiğine hükmetti. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşmasının 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih nedeni sayıldığı hatırlatıldı.

Yargıtay kararında; davacının iş akdini müşteriye karşı uygunsuz söz ve eylemleri sebebiyle feshettiğine vurgu yapıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Prestijli ve tanınan bir restoran olan davalı iş yerinde müşteriyle yapılan tartışmanın sosyal medyaya da yansıdığı ortadadır. Davacı işçinin kavgaya dönüşmeden çözebileceği basit bir anlaşmazlığı kısmen de kişiselleştirmek suretiyle büyümesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Davacının savunmasında da kabul ettiği üzere kadın misafirin ayrılırken kendisine küfür ettiğini, kendisinin de sinirine hakim olamayıp aynı şekilde karşılık verdiğini söylediği de gözetildiğinde davacının iş sözleşmesinin feshi müşterinin küfür etmesi nedeni ile haklı neden ağırlığında değilse de (bu tartışma eylemi iş yerinde olumsuzluklara yol açtığından) geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi esastan ret kararının kaldırılmasına, mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine kesin olarak, oy birliği ile karar verildi."

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