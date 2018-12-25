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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
25.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Milyonlarca çalışan BES’e dahil olacak

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Milyonlarca çalışan BES’e dahil olacak

Milyonlarca çalışanın Otomatik Katılım Sistemi’yle dahil olduğu BES, 2019 yılında yeni bir boyut kazanıyor. 1 Ocak 2019 itibarıyla 5-9 çalışana sahip 283 bin şirket BES’e dahil oluyor. Nisan 2019’da ise 2017 yılında BES’ten ayrılan milyonlarca çalışan tekrar sisteme katılıyor.

BİREYSEL Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında 2017 yılıyla birlikte devreye alınan Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) altıncı ve son faz, 5-9 çalışanı bulunan 283 bin şirketin 1 Ocak 2019’da sisteme dahil olmasıyla devreye giriyor. Böylece özel sektör ve kamudaki 45 yaş altı çalışanların zorunlu ve otomatik olarak BES'e dahil edildiği Otomatik Katılım Sistemi, çalışan sayısına göre kademeli olarak hayata geçirilmiş olacak. Buna ek olarak, mevzuat gereği BES’ten ayrılan çalışanlar 2 yılda bir yeniden otomatik olarak sisteme dahil edildiğinden, 2017’de sistemden ayrılan yaklaşık 7,7 milyon sigortalı çalışan, 2019 yılı Nisan ayında yeniden otomatik BES’e dahil olacak.

Bu kapsamda, küçük-büyük tüm şirketlerin ve özellikle de insan kaynakları (İK) profesyonellerinin Otomatik Katılım Sistemi’ne dair tüm iş yükünü kolaylaştırmak isteyen personel yönetim yazılımı Kolay İK, Anadolu Hayat Emeklilik ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Çalışan sayısından bağımsız olarak tüm şirketlerin otomatik katılım adımlarını yönetebilecekleri Kolay İK BES Otomatik Katılım Yazılımı özelliğine Anadolu Hayat Emeklilik de katıldı. Bu sayede şirketler, işe yeni giriş yapan çalışanlarını otomatik olarak sisteme dahil edebilirken işten çıkış bildirimlerini de yine otomatik olarak Anadolu Hayat Emeklilik'e gönderebiliyor. İK uzmanları, yazılım üzerinden çalışanları için kolayca hesap açılış sürecini tamamlayabiliyor, ödemelerini yapabiliyor, katılım oranlarını görüntüleyebiliyor, sistemden ayrılmak isteyen çalışanların taleplerinin güncel durumunu görüntüleyebiliyor. Ayrıca Kolay İK Bordro uygulaması sayesinde aylık maaş bildirimleri hızlı bir şekilde Anadolu Hayat Emeklilik’e iletiliyor. Günün sonunda tüm çalışan talepleri ve değişiklikler ayrıntılı bir şekilde anında raporlanabiliyor.

İş birliğini değerlendiren Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, şunları aktardı: "Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz yazılımımıza gösterilen ilgi, bizi yeni iş birliklerine yönlendirdi. Hayat sigortası ve bireysel emekliliğin lider şirketlerinden Anadolu Hayat Emeklilik ile iş birliğine başlamamız, bizim için çok önemli. Sadece 9 ayda şirketimiz üzerinden 46 şirketin otomatik katılım işlemlerini gerçekleştirdik. Anadolu Hayat Emeklilik ile ciddi bir ivme kazanacağımıza inanıyorum."

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