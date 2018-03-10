Milyonlar Ã¼cret Ã¶demeden sadece onu gÃ¶rmeye gidiyor! Bir fotoÄŸraf iÃ§in izdiham

TÃ¼rkiye de aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± turist sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok turist aÄŸÄ±rlayan Ã¼lkeler arasÄ±nda.

2017â€™de TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen turist sayÄ±sÄ± 32.4 milyona ulaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumuâ€™nun aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re 2017â€™de yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± sayÄ±sÄ± 9 milyon 440 bin 457 kiÅŸi oldu. GeÃ§en yÄ±l yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± sayÄ±sÄ± ise 8 milyon 62 bin kiÅŸiydi. Hem dÃ¼nyada gezen turist sayÄ±sÄ±, hem de TÃ¼rkiyeâ€™den yurtdÄ±ÅŸÄ±na tatil amaÃ§lÄ± Ã§Ä±kan kiÅŸi sayÄ±sÄ± sÃ¼rekli artÄ±yor.Â

ZÄ°YARETÃ‡Ä° AKINIÂ

Gelir seviyesi arttÄ±kÃ§a insanlarÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenleri de deÄŸiÅŸiyor. Daha Ã¶nce gezdiÄŸi, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerleri farklÄ± nedenlerle tekrar ziyaret ediyor. Bu ziyaret sebeplerinin baÅŸlÄ±calarÄ± arasÄ±nda da Ã¼lkelerin â€˜sanatsal zenginlikleriniâ€™ yerinde gÃ¶rmek geliyor. Bu rakamlara da yansÄ±mÄ±ÅŸ durumda. DÃ¼nyada mÃ¼ze ziyareti yapan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 105 milyona ulaÅŸtÄ±. UluslararasÄ± kÃ¢r amacÄ± gÃ¼tmeyen Themed Entertainment Association (TEA) ve mÃ¼hendislik firmasÄ± AECOMâ€™un iÅŸ birliÄŸiyle hazÄ±rlanan raporda da ziyaretÃ§i sayÄ±larÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±rada Ã‡in Ulusal MÃ¼zesi yer alÄ±yor. MÃ¼zeyi sadece 1 yÄ±lda 7.5 milyon kiÅŸi ziyaret etti. Hemen ardÄ±ndan gelen Washingtonâ€™daki National Air and Space Museum ise yaklaÅŸÄ±k 7.5 milyon kiÅŸi aÄŸÄ±rladÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada ise Parisâ€™te yer alan Louvre MÃ¼zesi bulunuyor. Louvre MÃ¼zesi, 7.4 milyon ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±.

TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N Ä°KÄ° KATIÂ

MÃ¼zelerin bu denli ilgi gÃ¶rmesi ve ziyaretÃ§i Ã§ekmesi Ã¼lkelerin gelirlerine de etki ediyor. TÃ¼rkiyeâ€™de turizmdeki gelirlerinin arttÄ±rmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arÄ±yor. Uzmanlar, TÃ¼rkiyeâ€™nin turizm gelirini arttÄ±rmasÄ± iÃ§in turizmini deniz, kum, gÃ¼neÅŸ Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nden Ã§Ä±kararak Ã§eÅŸitlendirmesi gerektiÄŸine dikkat Ã§ekiyor. Bu da tarihi deÄŸerleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan TÃ¼rkiyeâ€™nin de dÃ¼nyadaki rakipleri gibi Ã¶zel mÃ¼zeleriyle daha fazla turist Ã§ekebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Themed Entertainment Association hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listenin ilk 10â€™unda yer alan mÃ¼zelerin aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± 67.1 milyon civarÄ±nda. Bu da TÃ¼rkiyeâ€™nin aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± toplam turistin neredeyse 2 katÄ± kadar.Â

DÃ¼nyada en Ã§ok ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlayan mÃ¼zelerÂ



SAATTE 1500 KÄ°ÅžÄ° BÄ°RÂ TABLO Ä°Ã‡Ä°N GELÄ°YOR

TÃœRK turistlerin en Ã§ok ziyaret ettiÄŸi Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alan Avrupaâ€™daki mÃ¼zeler de ziyaretÃ§i sayÄ±larÄ± bakÄ±mÄ±ndan listenin Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda yer alÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok saygÄ± gÃ¶ren sanat eserlerinden bir Ã§oÄŸuna sahip olan Louvre, ÅŸehrin ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼zesi olarak biliniyor. MÃ¼ze 35 binden fazla esere ve 380 binden fazla objeye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Sadece Leonardo Da Vinciâ€™nin â€˜Mona Lisaâ€™sÄ±nÄ± saatte 1.500 kiÅŸi ziyaret ediyor.Â

Ä°STANBULâ€™DAN KÃœÃ‡ÃœKÂ AMA 6 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° GELDÄ°

DÃœNYANIN en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkelerinden Vatikan da sanatseverlerin yoÄŸun ilgisini Ã§ekiyor. Vatikan MÃ¼zeleri, en Ã§ok ziyaret edilen mÃ¼zeler arasÄ±nda da ilk 10â€™da yer alÄ±yor. MÃ¼zelerin son 2 yÄ±ldÄ±r ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 6 milyon civarÄ±nda. Vatikan MÃ¼zeleri, yÃ¼zyÄ±llar boyunca farklÄ± papalar tarafÄ±ndan toplanan heykel, resim, harita gibi deÄŸerli sanat eserlerini barÄ±ndÄ±rÄ±yor.Â

SALVADOR DALÄ°â€™YE EVÂ SAHÄ°PLÄ°ÄžÄ° YAPIYOR

EN Ã§ok ziyaret edilen mÃ¼zeler arasÄ±nda yer alan Avrupa ÅŸehirlerinden bir diÄŸeri ise Madrid. Madrid, Reina Sofia ile her yÄ±l 3 milyondan fazla ziyaretÃ§i Ã§ekerek ilk 20 mÃ¼ze arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ä°spanya KraliÃ§esi Sofiaâ€™nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Reina Sofiaâ€™da koleksiyon tablolarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sanat eserleri Ã¼zerine yazÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bin civarÄ± kitapla Ã¶nemli bir arÅŸiv olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.