Milyonlar bu sorunun yanıtını bekliyor!
Milyonlarca lisans ve lisansüstü öğrencisinin dört gözle beklediği 'Yükseköğrenim Kurumu Kredi Borçlarının Silinmesi'yle ilgili düzenleme yeniden gündemde, eğer teklif Meclis’te kabul edilirse borçlar silinecek. Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber merak edilenlere ışık tuttu.
'Yükseköğrenim Kurumu Kredi Borçlarının Silinmesi'yle ilgili düzenleme yeniden gündeme gelirken merak edilenleri Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber mercek altına aldı.
İşte detaylar:
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