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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 80 milyar lira oldu

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Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 80 milyar lira oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yılın 11 ayında 37 bin 340 artarak 176 bin 320'ye ulaştı. Milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı Kasım 2018 itibarıyla 1 trilyon 80 milyar 73 milyon lira oldu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira olarak hesaplandı.

HESABINDA 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 176 bin 320 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 80 milyar 73 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Kasım 2018 itibarıyla 176 bin 320'ye çıktı. Böylece 2017 sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 11 ayda 37 bin 340 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 80 milyar 73 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira oldu.

2017 sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 11 ayda 170 milyar 94 milyon lira artış kaydetti.

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 31 BİN 561 KİŞİ EKLENDİ

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın 11 ayında 2017 sonuna kıyasla 31 bin 561 artarak 158 bin 530'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 992 milyar 988 milyon liraya yükseldi.     

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 457 milyar 771 milyon lirası yerel para cinsi, 529 milyar 940 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 277 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 264 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 17 bin 790'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2017 sonuna göre 5 bin 779 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 87 milyar 85 milyon lira oldu.     

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 188 milyon lirası yerel para, 79 milyar 538 milyon lirası yabancı para ve 358 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 895 bin lira olarak hesaplandı.     

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