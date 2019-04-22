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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.04.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadası'nda

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Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadası'nda

Milyoner Amerikalıları taşıyan Bahama bayraklı ultra lüks Seven Seas Voyager kruvaziyer gemisi, Kuşadası Ege Port limanına geldi.

Sabah saatlerinde 684 yolcusuyla limana yanaşan Seven Seas Voyager'dan inen turistlerden bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.

Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadasında

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Azizi Güngör, Seven Seas Voyager'ın bu sezon ilk seferini yaptığını, sezon sonuna kadar 7 sefer daha gerçekleştireceğini söyledi.

Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadasında

Kruvaziyer turizmde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:
"Üç senedir sıkıntılı bir dönemden geçerek ağır kayıplar yaşayan kruvaziyer turizminin 2019 yılından itibaren toparlanmaya başladı. Kötü günleri geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. 
Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadasında

2 hafta önce Amerika’nın Miami kentinde dünyanın en büyük kruvaziyer fuarı düzenlendi. Orada yine dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarıyla yaptığımız görüşmede büyük firmaların 2019 yılı itibarı ile Türkiye’yi programlarına aldıklarını, özellikle Amerikalı yolcuların Türkiye’ye karşı yoğun bir ilgi olduğunu gördük. 

Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadasında

Dolayısıyla 2019 yılı ve 2020 yıllarında kruvaziyer turizminde büyüme bekliyoruz. Bu yıl nispeten kısıtlı bir yolculuk var. Yaklaşık 350 gemi seferiyle 350 bin yolcu gelecek. 

Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadasında

Gelecek olan bu gemilerin 200 adedi Kuşadası limanına gelerek ve 200 bin yolcuyu burada ağırlayacağız. Gemilerle yoğunlukla Amerikalı ve Avrupalı yolcular dışında 65 milletten yolcu bu gemilerle seyahat ediyor."

Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadasında

Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadasında

 

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