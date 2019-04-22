Milyonerleri taşıyan ultra lüks yat Kuşadası'nda
Milyoner Amerikalıları taşıyan Bahama bayraklı ultra lüks Seven Seas Voyager kruvaziyer gemisi, Kuşadası Ege Port limanına geldi.
Sabah saatlerinde 684 yolcusuyla limana yanaşan Seven Seas Voyager'dan inen turistlerden bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.
Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Azizi Güngör, Seven Seas Voyager'ın bu sezon ilk seferini yaptığını, sezon sonuna kadar 7 sefer daha gerçekleştireceğini söyledi.
Kruvaziyer turizmde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:
"Üç senedir sıkıntılı bir dönemden geçerek ağır kayıplar yaşayan kruvaziyer turizminin 2019 yılından itibaren toparlanmaya başladı. Kötü günleri geride bıraktığımızı söyleyebiliriz.
2 hafta önce Amerika’nın Miami kentinde dünyanın en büyük kruvaziyer fuarı düzenlendi. Orada yine dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarıyla yaptığımız görüşmede büyük firmaların 2019 yılı itibarı ile Türkiye’yi programlarına aldıklarını, özellikle Amerikalı yolcuların Türkiye’ye karşı yoğun bir ilgi olduğunu gördük.
Dolayısıyla 2019 yılı ve 2020 yıllarında kruvaziyer turizminde büyüme bekliyoruz. Bu yıl nispeten kısıtlı bir yolculuk var. Yaklaşık 350 gemi seferiyle 350 bin yolcu gelecek.
Gelecek olan bu gemilerin 200 adedi Kuşadası limanına gelerek ve 200 bin yolcuyu burada ağırlayacağız. Gemilerle yoğunlukla Amerikalı ve Avrupalı yolcular dışında 65 milletten yolcu bu gemilerle seyahat ediyor."
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