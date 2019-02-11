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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.02.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Milyonerler dövize yöneldi

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Milyonerler dövize yöneldi

Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, geçen yıl 2017 sonuna göre 144,3 milyar lira artarak 550 milyar lirayı aştı.

Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 2,6 milyar liralık da altın ekledi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 161 bin 800 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. 

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 465 milyar 687 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 552 milyar 519 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 819 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor. 
Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3 milyar 175 milyon liralık altın, 408 milyar 209 milyon liralık döviz ve 424 milyar 237 milyon liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü. 

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına yaklaşık 2,6 milyar liralık altın, 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi. 

KURUMLAR DÖVİZ, BİREYLER ALTIN TERCİH ETTİ

Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bankalarda bulunan 5,8 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor. 
Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 4 milyar 543 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 1 milyar 277 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78,1'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti. 
Milyoner resmi ile ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 321 milyar 666 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 230 milyar 853 milyon liraolarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 552 milyar 519 milyon liralık döviz hesabının yüzde 58,2'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 162 milyar 397 milyon lira, resmi kuruluşlarda 62 milyar 163 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 241 milyar 128 milyon lira olarak dağılıyor. 

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