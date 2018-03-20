Milyoner vadeyi kısalttı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
20.03.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Milyoner vadeyi kısalttı

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Milyoner vadeyi kısalttı

AKBANK Private Banking ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alp Keler, son günlerde piyasada yaşanan dalgalanmaların milyonerlerin yatırım tavrını değiştirdiğini vurguladı. Keler, risk priminin biraz yüksek olduğunu kaydederek “Yatırımcılar kısa vadeli yatırım yapma eğilimindeler. Uzun vadeli yatırımlar azaldı. Yatırımcı bekle gör döneminde diyebiliriz. Daha önce 6 ay -1 yıllık vadelerde olan yatırımlar son dönemde 1-3 ay arasına indi. Hızlı hareket edebilecek pozisyondalar” dedi.

Keler, Akbank’ın özel bankacılık ve yatırım hizmetlerinin tek çatı altından verileceğini ve tüm yatırımcılara hizmet edilmesinin sağlanacağını açıkladığı dünkü toplantısında soruları yanıtladı. Akbank özel bankacılığın 3 milyon lira üstü varlık sahiplerine hizmet verdiğini belirten Keler, yatırım hizmetlerinin ise büyük küçük tüm yatırımcıları kapsadığını dile getirdi. Keler, şöyle konuştu: “Ak Yatırım, Ak Portföy, özel bankacılık ve tüm diğer hizmetleri tek bir elden verebilmemiz sayesinde 100 milyar liralık bir yatırımla ilgiliyiz. Akbank Private Bankacılığın 25 milyar lira, Ak Portföy’ün de 25 milyar liralık olmak üzere hisse senedi ve bonodaki diğer kalemlerle birlikte ulaştıkları miktarın 100 milyar lirayı bulduğunu söyleyen Keler, tek yerden verimli bir yapı ile yatırımcıya hizmet sunacaklarını ifade etti.

HERKESE ULAŞACAK

Gelecek dönemde Türkiye’nin büyümesinin sermaye piyasalarından geleceğine inandıklarını vurgulayan Keler, yeni yapıyı oluşturmalarının nedenini de buna bağladı. Keler, yapmak istediklerinin sadece yüksek varlıkları olanlar değil tüm yatırım yapmak isteyenlere hizmet sunmak olduğuna dikkat çekerek, iki yapının tek merkezden koordine edilmesinin ise global normlara da uygun olduğunu söyledi. Yeni modelin Türkiye’de örnek olmasını beklediklerini belirten Keler, son günlerdeki dalgalanmaya ilişkin de şunları söyledi: “Son dönemde dünya piyasalarında iyi bir hava var. Geçen yıl gelişen ülkelere 190 milyar dolar geldi. Türkiye hakettiği yerde değil. Dolar bir miktar yukarıda, borsa ucuz. Ve risk primi de yükseldi.”

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