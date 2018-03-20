Milyoner vadeyi kısalttı
AKBANK Private Banking ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alp Keler, son günlerde piyasada yaşanan dalgalanmaların milyonerlerin yatırım tavrını değiştirdiğini vurguladı. Keler, risk priminin biraz yüksek olduğunu kaydederek “Yatırımcılar kısa vadeli yatırım yapma eğilimindeler. Uzun vadeli yatırımlar azaldı. Yatırımcı bekle gör döneminde diyebiliriz. Daha önce 6 ay -1 yıllık vadelerde olan yatırımlar son dönemde 1-3 ay arasına indi. Hızlı hareket edebilecek pozisyondalar” dedi.
Keler, Akbank’ın özel bankacılık ve yatırım hizmetlerinin tek çatı altından verileceğini ve tüm yatırımcılara hizmet edilmesinin sağlanacağını açıkladığı dünkü toplantısında soruları yanıtladı. Akbank özel bankacılığın 3 milyon lira üstü varlık sahiplerine hizmet verdiğini belirten Keler, yatırım hizmetlerinin ise büyük küçük tüm yatırımcıları kapsadığını dile getirdi. Keler, şöyle konuştu: “Ak Yatırım, Ak Portföy, özel bankacılık ve tüm diğer hizmetleri tek bir elden verebilmemiz sayesinde 100 milyar liralık bir yatırımla ilgiliyiz. Akbank Private Bankacılığın 25 milyar lira, Ak Portföy’ün de 25 milyar liralık olmak üzere hisse senedi ve bonodaki diğer kalemlerle birlikte ulaştıkları miktarın 100 milyar lirayı bulduğunu söyleyen Keler, tek yerden verimli bir yapı ile yatırımcıya hizmet sunacaklarını ifade etti.
HERKESE ULAŞACAK
Gelecek dönemde Türkiye’nin büyümesinin sermaye piyasalarından geleceğine inandıklarını vurgulayan Keler, yeni yapıyı oluşturmalarının nedenini de buna bağladı. Keler, yapmak istediklerinin sadece yüksek varlıkları olanlar değil tüm yatırım yapmak isteyenlere hizmet sunmak olduğuna dikkat çekerek, iki yapının tek merkezden koordine edilmesinin ise global normlara da uygun olduğunu söyledi. Yeni modelin Türkiye’de örnek olmasını beklediklerini belirten Keler, son günlerdeki dalgalanmaya ilişkin de şunları söyledi: “Son dönemde dünya piyasalarında iyi bir hava var. Geçen yıl gelişen ülkelere 190 milyar dolar geldi. Türkiye hakettiği yerde değil. Dolar bir miktar yukarıda, borsa ucuz. Ve risk primi de yükseldi.”
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