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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Milyoner sayısı 8 ayda 50 bin arttı

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Milyoner sayısı 8 ayda 50 bin arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ocak-ağustos döneminde 53 bin 439 kişi artarak 192 bin 419'a ulaştı.Ağustos sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 279 milyar 70 milyon liraya yükseldi.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonu itibarıyla 2017'ye göre 53 bin 439 kişi artarak 192 bin 419'a yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 192 bin 419'a ulaştı.

Geçen yıl sonuna göre 53 bin 439 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 279 milyar 70 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ağustos sonu itibarıyla 6 milyon 647 bin lira olarak hesaplandı.

YURT İÇİ MİLYONER SAYISI 170 BİNE DAYANDI

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ocak-ağustos döneminde 2017'ye kıyasla 42 bin 861 kişi artarak 169 bin 830'a ulaşırken, toplam mevduatları da 1 trilyon 145 milyar 458 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 448 milyar 705 milyon lirası yerel para cinsi, 690 milyar 668 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 85 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 745 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONERE 8 AYDA 10 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EKLENDİ

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 22 bin 589'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 10 bin 578 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 133 milyar 612 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 391 milyon lirası yerel para, 125 milyar 758 milyon lirası yabancı para ve 464 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 5 milyon 915 bin lira olarak hesaplandı.

Analistler, son dönemde döviz kurlarındaki artışın milyoner sayısını yukarı çektiğine dikkati çekti.

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