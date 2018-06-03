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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.06.2018 - 20:10, Son Güncelleme:

Milyoner sayısı 150 bine dayandı

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Milyoner sayısı 150 bine dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 4 ayında 10 bin 739 kişi artarak 149 bin 719'a yükseldi. 

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı nisan sonu itibarıyla 149 bin 719'a çıktı.

Geçen yılın sonuna göre 10 bin 739 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 995 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 649 bin lira olarak hesaplandı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 4 ayında 2017'ye kıyasla 9 bin 170 kişi artarak 136 bin 139'a ulaşırken, toplam mevduatları da 907 milyar 986 milyon liraya yükseldi. 

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 458 milyar 36 milyon lirası yerel para cinsi, 446 milyar 344 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 606 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 670 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 13 BİN 580 OLDU
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı nisan sonu itibarıyla 13 bin 580'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre bin 569 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 87 milyar 498 milyon lira olarak hesaplandı. 

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 287 milyon lirası yerel para, 79 milyar 975 milyon lirası yabancı para ve 236 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 443 bin lira olarak hesaplandı.

 

 

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