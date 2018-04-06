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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Milyoner sayısı 140 bini aştı

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Milyoner sayısı 140 bini aştı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk 2 ayında 2 bin 138 kişi artarak 141 bin 118'e ulaştı. Şubat sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 942 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 682 bin lira olarak hesaplandı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2 bin 138 kişi artarak 141 bin 118'e yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 141 bin 118'e çıktı.

Geçen yılın sonuna göre 2 bin 138 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 942 milyar 966 milyon liraya ulaştı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 682 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 2 ayında 2017'ye kıyasla bin 647 kişi artarak 128 bin 616'ya ulaşırken, toplam mevduatları da 862 milyar 566 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 440 milyar 21 milyon lirası yerel para cinsi, 419 milyar 366 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 179 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 707 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 12 BİN 500'Ü GEÇTİ

 BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 12 bin 502'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 491 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 80 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 175 milyon lirası yerel para, 72 milyar 988 milyon lirası yabancı para ve 237 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 431 bin lira olarak hesaplandı.

 

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