Milyon dolarlık düğünlerin ülkesi: Hintlilerden sonra Lübnanlılar da Bodrum’u tercih etti

Geçtiğimiz günlerde 3 milyon dolarlık Hint düğününe ev sahipliği yapan otel, eylül ayı başında bu kez Lübnanlılara ev sahipliği yapacak. Düğün sahiplerinin yaklaşık 300 kişilik olması planlanan düğün için otelin tamamını kapattıklarını ifade eden otelin yatırımcısı MYC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, “Hint düğünü 4 gün boyunca sürdü. Bu düğünden bizim dışımızda, THY, organizasyon şirketi ve Bodrum esnafı da kazandı. Gelen Hintlileri memnun etmeyi başardık. Çünkü otelde bulundukları her gün otelin farklı bir yerinde farklı konseptler hazırlayabildiler. Restoranlar, havuz başı, resepsiyon ve kumsalı kullanabildiler. Denizde şovlar yaptılar. Ekonomik katkıları dışında farklı bir kültür geldi. 250 kişilik davetli vardı. 150 kişilik de hizmet ekibi geldi. Otelimizdeki 250 personel düğün için çalıştı. 50 kişi de Türkiye’deki organizasyon ekiplerinden çalışan vardı. Alışveriş yaptılar ve en önemlisi Türkiye’yi tanıdılar. Artık Hindistan’da Türkiye hakkında muazzam şeyler anlatıyorlar. Hindistanlı zengin ve köklü ailelerini böyle mutlu göndermek gelecek için büyük avantaj. Artık Bodrum ve otel olarak Hintlilerin radarındayız” diye konuştu.

AVRUPA’YI KAPSAYACAK

Lübnan düğünü hakkında da bazı ayrıntılar paylaşan Akdoğan, “Lübnanlılar otelini tamamını kapattı. Onlar da 4 günlük düğün yapacak. Hintliler gibi büyük şovlar olmayacak ancak daha modern bir düğün yapacaklar. Düğün için gelenlerin dışında öncesinde gelip tatil yapacaklar olan da, düğün sonrasında kalıp tatil yapacak olanlar da var. Hintliler daha kapalı bir toplum. Lübnanlılar ise dünyaya yayılmış durumda. Düğün için ABD, İsviçre, İngiltere ve Lübnan’dan gelecek olanlar var. 60’a yakın ülkeden düğün için gelecek olalar var. Gelenlerin hepsi ekonomik durumu iyi ve dünyanın dört bir yanına yayılmış durumdalar. Bodrum’u tanıyıp hepsi birer kültür elçimiz olacak. Çoğu business class uçuşlarla Bodrum’a gelecek. Düğünün etkisi Avrupa’yı kapsayacak. Sadece otelde de olmayacaklar. Bir akşam yemeği Bodrum’da düzenlenecek. Düğünün toplam maliyetinin ise 1.5-2 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor” dedi.

LAHMACUN 70 LİRA DEĞİL

Türkiye’de artık turizmde farklı bir boyuta geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Akdoğan, “Bu zamana kadar herşey dahil sistemi ile bir yere gelindi. Ancak herşey dahil sistemi ile devam edilecekse dahi bunun kategorize edilmesi gerekiyor. Katma değeri yüksek turizme geçilmeli. Özellikle Bodrum’un turizm piyasasında farklı konumlandırılmalı. Otel olarak bunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye’deki yabancı büyükelçiler de otelimizde konaklıyor, dünyaca ünlü bir tekstil markasının CEO’su da otelimize geliyor. Biz yüksek fiyata oda satıyoruz ama pahalı değiliz. Lüks hizmet verip doğru bir fiyatlama yapıyoruz. Eğer daha ucuza satmak isterseniz kaliteden ödün verirsiniz. Ancak otelimize 1 hafta diye gelenler 10 güne uzatabiliyor ya da odasını değiştirip daha iyi bir odaya geçebiliyor. Çünkü aldıkları hizmet karşılığında ödedikleri para onları rahatsız etmiyor. Bir lahmacunu 70 liraya satmıyorum, 5 liraya da vermiyorum. Değeri neyse o. Arap ya da Rus zenginler çok daha kolay para harcayabiliyor. Avrupalı veya ABD’lilerin zengin turistleri ise öyle değil. En iyiyi en uygun fiyata almak ister. Bu yüzden Avrupalılar tarafından tercih ediliyoruz. Otelimizde konaklayanların yüzde 80’i yabancı. Yabancılar içinde Avrupalıların payı da yüzde 80. Lüks segmentte turizm yapmak zordur. Buna rağmen biz bunu başardık. Daha yüksek fiyatlara da oda satabiliriz. Bu olursa Rus veya Araplara yönelik bir otel oluruz. Bunu da istemiyoruz. Tek bir pazara hitap etmek doğru değil” ifadelerini kullandı.

GECELİK ODA FİYATI 1000 EURO’YU AŞIYOR

YAPTIKLARI yatırım hakkında da değerlendirmelerde bulunan Murat Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Deniz, kum, güneş turizmi dışında sağlık turizmi için de hizmet veriyoruz. 81 bin metrekare alan üzerinde 91 odalı bir otelimiz ve 72 villamız var. 70 milyon dolarlık yatırım yaptık. Villaların 16 tanesini sattık. 20 tanesi ise otel yönetiminde. 8 tanesi de satış aşamasında. Fiyatları 650 bin dolar 1.1 milyon dolar arasında değişiyor. Oda fiyatlarımız ise tek gece için 260 Euro’dan başlıyor, 1000 Euro’yu aşabiliyor. World Luxury Hotel Awards’ta da, dünyanın en iyileri arasına girdik. Otel misafirlerinin oyları ile belirlenen ödüllerde, ‘Doğu Avrupa’nın En İyi Lüks Plaj Oteli’ seçildik.”