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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.05.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Milyon dolarlık düğün için Bodrum'u seçtiler! 3 gün 3 gece sürdü, VIP araçlarla taşındı

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Milyon dolarlık düğün için Bodrum'u seçtiler! 3 gün 3 gece sürdü, VIP araçlarla taşındı

Hindistan’ın en zengin ailelerinden biri olan Gıdwani ailesinin oğlu Suraj Gıdwani Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan masal gibi bir düğünle evlendi. 2 milyon dolar harcanan ve 300 davetlinin katıldığı düğün 3 gün 3 gece sürdü.

Hindistan’da uluslararası ticaret işiyle uğraşan Gıdwani ailesinin oğlu Suraj Gıdwani düğün için Bodrum’u tercih etti. 3 gün süren düğünün son gününde gelin ve damat geleneksel Hint düğünü ile dünya evine girdi. Yaklaşık 2 milyon dolar harcanan ve 300 davetlinin katıldığı düğünde misafirler özel uçaklarla ilçeye geldi. 10 - 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen düğün için Hindistan’dan gelen 60 personel misafirlere hizmet etti. Düğünde ikram edilen yemekler için ise Hindistan’dan özel aşçıların getirtildiği öğrenildi.

HİNT GELENEKLERİNE GÖRE EVLENDİLER

Düğüne ilk olarak damat Suraj Gıdwani ve yakınları geldi. Diğer Hint düğünlerinin aksine damat Gıdwani, Mehendi törenine giderken ata binmeyi tercih etti. Daha sonra gelin Bhavna Gıdwani yakınları ile birlikte tören alanına geldi. Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelin ve damada Mehendi (Kına) töreni yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren törende din adamlarının duaları eşliğinde Hint gelenekleri yerine getirildi.

Milyon dolarlık düğün için Bodrumu seçtiler 3 gün 3 gece sürdü, VIP araçlarla taşındı

DÜĞÜN 3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ

Suraj ve Bhavna Gıdwani çiftinin Hint gelenekleriyle evlendiği düğün 3 gün 3 gece sürdü. Gıdwani çifti, Organizasyon 3’üncü gününde geleneklerine uygun olarak dünya evine girdi. Çiftin aile yakınları ve Hindistan’dan gelen din adamlarının bulunduğu nikah töreni yaklaşık 2 saat sürdü. Nikah töreninin ardından yemek alanına geçen davetliler Hint şarkıları eşliğinde gece boyu eğlendi.

EŞYALAR KAMYONLARLA TAŞINDI, 50 VIP ARAÇ KİRALANDI

Düğün öncesi özel uçaklarla Bodrum’a gelen davetlilerin eşyaları Bodrum nakliyattan kiralanan 3 kamyonla taşındı. Hintli ailenin tercih ettikleri 5 yıldızlı otelin tamamını kapattığı öğrenildi. Davetlilerin transferleri için ise vip 50 araç kiralandığı öğrenildi.

Milyon dolarlık düğün için Bodrumu seçtiler 3 gün 3 gece sürdü, VIP araçlarla taşındı

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