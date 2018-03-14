Milyon dolarlık CEO'nun o fotoğrafı ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı

AYDIN, 1996 yılında çekilen fotoğraftan tam 5 yıl sonra Yemeksepeti’ni hayata geçirdi. Aydın 2015 yılında Delivery Hero’ya satmıştı.

2015 yılında gerçekleşen satışta Yemeksepeti.com’un değeri 589 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Aydın, hala Yemeksepeti.com’un CEO’luk koltuğunda oturuyor...

Nevzat Aydın’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında ise “Bayağı eski bir kare. Stefanel Milano-Efes Pilsen Koraç Kupası Finali 2. Maçı, Milano. 13 Mart 1996. Gençmişim” notu da dikkat çekiyor. Nevzat Aydın, bugün girişimcilik alanında birçok çalışmaya da imza atıyor.

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