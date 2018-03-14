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Milyon dolarlık CEO'nun o fotoğrafı ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı

Ceyhun KUBURLU
14.03.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

Türkiye’de yemek sektörünün önemli şirketlerinden Yemeksepeti.com’un CEO’su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

AYDIN, 1996 yılında çekilen fotoğraftan tam 5 yıl sonra Yemeksepeti’ni hayata geçirdi. Aydın 2015 yılında Delivery Hero’ya satmıştı.Milyon dolarlık CEOnun o fotoğrafı ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı
2015 yılında gerçekleşen satışta Yemeksepeti.com’un değeri 589 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Aydın, hala Yemeksepeti.com’un CEO’luk koltuğunda oturuyor... 

Milyon dolarlık CEOnun o fotoğrafı ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı

Nevzat Aydın’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında ise “Bayağı eski bir kare. Stefanel Milano-Efes Pilsen Koraç Kupası Finali 2. Maçı, Milano. 13 Mart 1996. Gençmişim” notu da dikkat çekiyor. Nevzat Aydın, bugün girişimcilik alanında birçok çalışmaya da imza atıyor.

 

 

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Etiketler: nevzat aydın , yemeksepeti , gazetehaberleri
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