Milyarlık rüzgâr... 4 şehirde açılan 2. rüzgâr enerjisi ihalelerine 9 talip çıktı

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirilecek bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) yarışmaları bu perşembe günü yapılacak. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan projeler için 9 şirket başvuruda bulundu. Özellikle son 2 yılda yenilenebilir enerji yatırımları konusundaki sıkıntıların arttığı bir dönemde bu çapta büyüklüğe sahip bir ihalenin yapılması sektör için büyük bir önem taşıyor. Zira daha önce bu büyüklükte yapılan ihalelerde yatırım sıkıntısı yüzünden ertelemeler yaşanmıştı. Bin megavatlık ihaleler hem yerli yatırımcı bulmada hem de uluslararası finansmanı Türkiye’ye çekmekte gereken başarıyı gösteremiyordu. Ancak şimdi 250’şer megavat olarak parça parça çıkılan ihaleye yerli ve yabancı yatırımcının ilgisi yüksek.

DURGUNLUK BİTECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Nisan ayında başvuruları alınan YEKA RES-2 yarışmasına Aydın’da 4, Balıkesir’de 8, Çanakkale’de 6 ve Muğla’da 4 olmak üzere toplam 22 başvurunun yapıldığını söyleyen Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım, “Bu ihale geçtiğimiz dönemde yapılan ilk YEKA ihalesine kıyasla daha küçük megavatlara bölündü. Yeni YEKA modeli artık orta ve büyük ölçekli yatırımcılara yeni bir fırsat yarattı. Yatırımı zorlaştıran maddeler ortadan kalktı. Bu bağlamda son 2 senedir rüzgar enerjisi sektöründe yaşanan durgunluğun bu dev ihale ile ortadan kalktığını görüyoruz. Rüzgar enerjisinde her sene bin megavat kurulum ve bin megavat kapasite tahsisi hedefiyle, sektörümüzün orta ve uzun vadedeki geleceğini belirgin hale getirebilmek ve yatırımların kesintisiz devam ettirilmesi adına öncelikle yatırımcıların iştahını kabartmak ve yatırım ortamını iyileştirmek gerekiyor. Bu ihale ile sektör bundan sonra beklenen performansı hızla gösterecek” diye konuştu.

BÜYÜK YARIŞ BALIKESİR’DE

Yarışmaya katılan şirketlerden Enercon, Enerjisa, Eksim Yatırım Holding bünyesindeki İklim Elektrik Yatırım ve Eze İnşaat tüm şehirler için başvuruda bulunurken Borusan EnBW de GEM Wind Enerji şirketi ile Çanakkale için, Çinili RES şirketi ile de Balıkesir bölgesi için başvuruda bulundu. En fazla başvuru ise 8 şirket tarafından Balıkesir bölgesi için yapıldı. Çanakkale bölgesi için 6, Aydın ve Muğla bölgesi için de 4 başvuru alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, 2017’de bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ve Türkiye’nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-1) ihalesin, kilovatsaat başı en düşük teklifi 3.48 dolar/cent ile veren Siemens, Türkerler ve Kalyon Enerji konsorsiyumu kazanmıştı.

YATIRIMDA LİDER POLAT

- TÜREB istatistiklerine göre Türkiye’deki RES işletmelerinin dağılımına bakıldığında 566.7 megavatlık yatırımla Polat Enerji ilk sırada bulunurken onu 494.7 megavatla Demirer Enerji, 481 megavatla Güriş, 436 megavatla Borusan EnBW Enerji, 385 megavatla Eksim Holding, 371.5 megavatla Bilgin Enerji, 336 megavatla Fina, 229.6 megavatla Fernas, 215.3 megavatla Zorlu Enerji, 212 megavatla Enerjisa Enerji takip ediyor. YEKA RES-2 yarışmasının kazananları Türkiye’deki rüzgar yatırımcıların sıralamasında da önemli bir değişikliğe neden olacak.

1.2 MİLYON HANEYE ELEKTRİK VERECEK

SANTRALLARDAKİ türbinlerde yerlilik oranının kule için yüzde 65, kanat için yüzde 60, rüzgar türbininin diğer tüm ekipmanlarında ise yüzde 51 olması ayrıca türbinlerin tamamı için bakanlığın belirlediği puan cetveline göre en az 55 puana ulaşılması gerekiyor. Söz konusu RES’ler tamamlandığında 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılayacak kadar elektrik üretecek. İhale, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve kilovatsaat başına tavan fiyat 5.5 dolar/cent olacak. İhaleye girecek şirketler her bölge için fiyat teklifi sunacak. YEKA RES-2 ihalesi kapsamında kurulacak tesisler için lisans süresi 49 yıl olacak.

EKONOMİYE GÜVEN

- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA RES-2 için açılan 4 yarışmaya toplam 9 isteklinin çıktığını belirterek, “Son derece sevindirici. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye’nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti. Yılbaşından bu yana yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle yüzde 62 seviyelerini yakaladık. Geçtiğimiz yıl bunun ortalaması yüzde 50’ydi. Bu artışta sezonun yağışlı olmasının da etkisi var ama ondan daha ziyade bizim yenilenebilirde kurulu güç artışının etkisi var” şeklinde konuştu.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 6.8’İ RÜZGÂRDAN

Türkiye 2018’de üretiği elektriğin yüzde 6.8’ini rüzgar santrallerinden sağladı. Türkiye’deki RES’lerin yüzde 38.4’ü Ege Bölgesi’nde, yüzde 33.2’si Marmara Bölgesi’nde, yüzde 13.5’i Akdeniz Bölgesi’nde, yüzde 9.9’u İç Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 3.7’si Karadeniz’de ve yüzde 1.3’ü de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor. İl bazında bakıldığında ise RES’lerin 19’u İzmir, yüzde 15’i Balıkesir, yüzde 9’u Manisa, yüzde 5’i Hatay, yüzde 4.9’u da Çanakkale’de yer alıyor. Türkiye rüzgarda toplam 7.4 bin megavatlık kurulu güce sahip. İnşa halindeki santraller tamamlandığında buna 606.2 megavat daha eklenecek.

HANGİ ŞİRKETLER BAŞVURDU?

Aydın: Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, İklim Elektrik Balıkesir: Enercon , Beyçelik Elewan, RES Anatolia, Enerjisa, B. Ergünler Madencilik Nakliyecilik Sanayi Ticaret AŞ, Eze İnşaat, Çinili RES, İklim Elektrik

Çanakkale: Enercon , Beyçelik Elewan, Enerjisa, Eze İnşaat, Gem Wind, İklim Elektrik Muğla: Enercon, Enerjisa , Eze İnşaat, İklim Elektrik