Milyarlarca Euro, kripto paralar üzerinden aklanıyor

Kripto para birimleri içerisinde son dönemde en bilineni Bitcoin olsa da 2017 sonu itibarıyla bin 367 adet kripto para birimi dolaşımda bulunuyor. Söz konusu kripto paraların 7 bin 467'si piyasada işlem görüyor. İşlem gören 7 bin 467 kripto paranın toplam piyasa değerinin 613 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kripto para birimlerinin transfer trafiğinin takibinin oldukça zor olması, özellikle kara para aklama faaliyetleri başta olmak üzere uyuşturucu ve silah ticareti gibi yaşa dışı işlerin finansmanını yürütenlerin ilgisini çekiyor. Kripto para birimleri, diğer bilinen para birimleri gibi herhangi bir merkez bankası tarafından kontrol edilmediği gibi, güvenlik güçlerinin bu para akışını takip edebilmesi de son derece güç...

Europol Direktörü Rob Wainwright, geçen hafta BBC’ye yaptığı değerlendirmede, her yıl yaklaşık 3,4 ila 4,5 milyar Euro'luk kara paranın kripto para birimleri üzerinden aklandığını söylemişti.

Söz konusu rakam, Euro cinsinden telaffuz edilse de her tür para cinsi, kripto para birimleri üzerinden kara para aklama faaliyetleri için kullanılabiliyor.

Europol’ün tahminlerine göre, her yıl Avrupa’daki 113 milyar Euro'luk kara para trafiğinin yaklaşık yüzde 3 ila 4’lük bölümü kripto para birimleri üzerinden aklanıyor.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ DE KULLANIYOR

Merkezi Hollanda’da bulunan Europol’dan AA'ya yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin, temel özelliklerinin para aklama faaliyetleri açısından cazip bulunması nedeniyle otoritelerin odak noktasında yer aldığı belirtilerek, "Bu paraların, küresel kullanıma elverişli, emniyetli ve geri çevrilemez transferlere izin veriyor olması, özellikle gerçek kimliklerini gizlemek isteyenlere düşük maliyetli, hızlı uluslararası transfer imkan tanıması, bu özelliklerin arasında yer alıyor." denildi.

Açıklamada, son dönemde kripto para birimlerinin kara para aklama faaliyetlerinde giderek daha fazla kullanılmaya başladığı, kripto para birimlerinin artık sadece siber suçlulara özel bir araç olmadığı, bunların sağladığı imkanlardan uyuşturucu kartellerinin de yararlandığı kaydedildi.

Europol, kara para trafiğinin kripto para birimleri üzerinden nasıl yürütüldüğüne ilişkin olarak da, kara paranın, sanal para veya nakit olmak üzere "Money mule" olarak adlandırılan aracı kuryelerin hesapları üzerinden çevriminin yapıldığı, sadece saniyeler içerisinde gerçekleşen bu detaylı "kripto" havale trafiğinin şifrelerini çözmenin ise oldukça zor olduğu vurgulandı.

YENİ TERCİH MONERO



Bu arada, Bitcoin’in giderek küçük yatırımcı tarafından tanınan ve takip edilen bir sanal para birimi halini alması, yasa dışı faaliyetlerde bulunanların alternatif sanal para birimlere yönelmesine neden oluyor. Bu konuda son dönemde en çok öne çıkan kripto para birimi ise Monero...

Ekonomist Adil Salem, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Monero protokolü, bir noktadan diğer noktaya üst düzeyde kripto işlem yapabilme imkanı tanıyor. Monero, yer altı faaliyetlerinde Bitcoin’e kıyasla şu anda daha çok tercih edilen bir birim." dedi.

Bloomberg International’de geçen ay yer alan haberde, hackerların saldırdıkları web sitelerinin sahiplerinden son dönemde özellikle Monero talep etmeye başladıkları öne sürüldü. Hackerların, 19 Aralık 2017'de, toplam 190 bin WordPress sitesini kilitleyerek site sahiplerinden Monero cinsinden fidye talep ettiği belirtiliyor.

MONERO, DİĞER SANAL PARA BİRİMLERİNE GÖRE DAHA KARMAŞIK BİR SİSTEME SAHİP



Monero, diğer sanal para birimlerine göre daha karmaşık bir sisteme sahip olmasıyla tanınıyor. İlk kez 2014 yılında ortaya çıkan Monero’nun temel özeliği; gönderilerde gönderen ve alıcının, adreslerini şifrelemesinin yanı sıra takibi daha da zorlaştırmak için sahte adresler üretebiliyor olması...

Dünyanın en büyük finans merkezi Londra’da kripto para birimleri konusunda denetim uygulamalarının sıkıştırılması için geçen yılın aralık ayında düğmeye basıldı.

İngiliz polisinden aralık ayında yapılan açıklamada, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerin finansmanı için kullanıldığı belirtildi. Söz konusu açıklama, daha önce para transferlerinin takibinin zor olması nedeniyle iddia niteliğinde kalan "yasa dışı faaliyetlerin finansmanı" meselesinin resmi olarak doğrulanması anlamına geliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu sırasında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, artık kripto para birimlerinin kullanım alanlarına daha ciddi yaklaşacağının sinyalini verirken, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir." ifadesini kullanmıştı.

Ülkenin en büyük bankacılık gruplarından Lloyds, İngiltere Başbakanı May'in açıklamasından bir süre sonra, 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada, kredi kartları yoluyla Bitcoin dahil olmak üzere tüm sanal para birimlerinin alımını yasakladığını duyurdu.

Toplamda 8 milyon adet kredi kartını kapsayan yasaklama kararı, diğer İngiliz bankalarının da benzer bir yolu izleyebileceğini akla getiriyor.



