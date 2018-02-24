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Milyarder yatırımcı görevini bırakıyor

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:

Yatırımcı Warren Buffett, Nisan ayında görev süresinin biteceğini ve Kraft Heinz Co Yönetim Kurulu'ndan emekliye ayrılacağını açıkladı.

87 yaşındaki Buffett, Kraft Heinz'in yıllık toplantısının olduğu 23 Nisan'da emekliye ayrılacak. Buffett'ın Kraft Heinz'in seyahat harcamalarını azalttığı için emekli olma kararı aldığı iddia edildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alex Behring, Buffett'ın şirkete çok değerli katkılar yaptığını söyledi. Behring, Buffett'ın Berkshire Hathaway ile ortaklığının sürmesini de sabırsızlıkla sürmesini istediğini ifade etti. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Kraft Heinz'da Buffet'ın koltuğuna Alexandre Van Damme'ı atayacak.

Kraft Heinz, ABD menşeili gıda şirketleri arasında en küresel olanı ve ketçabıyla biliniyor. Şirket, 200 ülkeye ürün verirken, bu ülkelerin 50'sinden fazlasında pazar birincisi durumda.

WARREN BUFFETT KİMDİR?
Warren Buffett, ABD’li iş adamı ve hisse senedi yatırımcısıdır. Warren Buffett, önce Forbes Dergisi’nin “2006 Milyarderler Listesi”nde 42 milyar dolarlık serveti ile ikinci olmuştur. Ardından 2008 yılında Forbes Dergisi tarafından hazırlanan “2008 Milyarderler Listesi”nde 62 milyar dolarlık serveti ile “dünyanın en zengin insanı” olmuştur. Aynı zamanda 2006 yılında Berkshire Hathaway yatırım şirketinin tarafından yapılan 31 milyar dolarlık hisse devri yapılmıştır. Bu devir işlemi Bill Gates ve eşine ait olan Bill ve Melinda Gates Vakfı’na yapılmıştır. Yaklaşık 31 milyar dolarlık bu bağış, ABD tarihinin en büyük bağışı olarak tarihe geçti.

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