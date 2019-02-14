Milyarder iş adamı Musk liderliği kaptırabilir
Morgan Stanley'in yaptığı araştırmaya göre Tesla'nın liderliğinin bozulma riski olduğunu, rakiplerinin daha ucuza araç sattığını açıkladı.
ABD’de henüz emekleme aşamasında olan elektrikli araç sektöründe Tesla’nın liderliği bozulma riskiyle karşı karşıya.
Elon Musk’ın şirketi Tesla ABD elektrikli araç sektörünün yüzde 80’ine sahip durumda. Tesla’nın bu başarısı Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından sürdürülemez olarak görülüyor.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, 2009’da kurulmuş olan Rivian Automotive, SUV kategorisinde Tesla’nın Model X’ine rakip olarak ortaya çıktı. Tesla’nın en pahalı aracı olan SUV kategorisindeki Model X vergi ve masraflar hariç 88.000 dolar liste fiyatına sahipken Rivian’ın SUV aracı federal vergiler dahil 65.000 dolardann, pickup aracı ise 61.500 dolardan satılıyor. Pickup ve spor araçlar üreten Rivian Automotive bazı sektör analistleri tarafından tam elektrikli araç sektöründe işçi sayısı bakımından en büyük yatırımlardan biri olarak kabul ediliyor.
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