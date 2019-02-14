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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
14.02.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Milyarder iş adamı Musk liderliği kaptırabilir

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Milyarder iş adamı Musk liderliği kaptırabilir

Morgan Stanley'in yaptığı araştırmaya göre Tesla'nın liderliğinin bozulma riski olduğunu, rakiplerinin daha ucuza araç sattığını açıkladı.

ABD’de henüz emekleme aşamasında olan elektrikli araç sektöründe Tesla’nın liderliği bozulma riskiyle karşı karşıya.

Elon Musk’ın şirketi Tesla ABD elektrikli araç sektörünün yüzde 80’ine sahip durumda. Tesla’nın bu başarısı Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından sürdürülemez olarak görülüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, 2009’da kurulmuş olan Rivian Automotive, SUV kategorisinde Tesla’nın Model X’ine rakip olarak ortaya çıktı. Tesla’nın en pahalı aracı olan SUV kategorisindeki Model X vergi ve masraflar hariç 88.000 dolar liste fiyatına sahipken Rivian’ın SUV aracı federal vergiler dahil 65.000 dolardann, pickup aracı ise 61.500 dolardan satılıyor. Pickup ve spor araçlar üreten Rivian Automotive bazı sektör analistleri tarafından tam elektrikli araç sektöründe işçi sayısı bakımından en büyük yatırımlardan biri olarak kabul ediliyor.

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