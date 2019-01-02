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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.01.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Milyar dolarlık satışlar yolda! Savunmada zirve yaptı...

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Milyar dolarlık satışlar yolda! Savunmada zirve yaptı...

Türkiye ve Pakistan'ın son dönemde artan ekonomik ilişkileri savunma sanayisinde yapılan sözleşmelerle yeni bir boyut kazandı. Geçen yılın 11 ayı itibarıyla 400 milyon doların üzerine çıkan ihracat rakamına önümüzdeki yıllarda Atak helikopteri ve MİLGEM satışlarıyla milyar dolarlık satışlar eklenecek.

Türkiye ve Pakistan'ın son dönemde artan ticari ilişkileri savunma sanayisinde yapılan sözleşmelerle yeni bir boyut kazandı. Geçen yılın 11 ayı itibarıyla 400 milyon doların üzerine çıkan ihracat rakamına önümüzdeki yıllarda Atak helikopteri ve MİLGEM satışlarıyla milyar dolarlık satışlar eklenecek.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili iş birliği konusunda yeni alanların keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye'nin Pakistan'a gerçekleştirdiği ihracatta önemli atış görüldü. Pakistan'a ihracat 2008 yılında 155 milyon dolar iken, bu rakam 2017'de yüzde 127 artışla 352 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin Pakistan'dan gerçekleştirdiği ithalat ise söz konusu dönemde 586 milyon dolardan yüzde 45 azalarak 323 milyon dolara geriledi. Pakistan'ın Türkiye'ye ihracatı, 873 milyon dolar ile 2011 yılında en yüksek seviyeye taşınırken, ilerleyen yıllarda bu rakamlarda düşüş devam etti.

Bu yılın 11 ayında Pakistan'a 415 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam son 10 yılda Pakistan'a gerçekleştirilen en yüksek ihracat olarak kayıtlara geçti. Pakistan'dan yapılan ithalat bu dönemde 305 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye ve Pakistan'ın "kardeşlik" bağlarının yanında ekonomik bağlarının da güçlenmesi büyük önem taşıyor. Pakistanlı ve Türk yatırımcıların ikili ilişkilerdeki potansiyeli fırsata çevirecek geniş bir ticari alanlarının olduğu görülüyor.

Türkiye'nin Pakistan'a ihraç ettiği ürünler arasında kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, elektrikli makina ve cihazlar, pamuk
ipliği, plastik ürünler, suni maddeden hazır eşya, pamuk ipliği, görüntülü telefon cihazları, halı, alüminyum ve alüminyumdan eşya, kimyasal maddeler başı çekiyor.

Pakistan’ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında ise pamuklu mensucat, meşrubat, alkollü içkiler ve sirke, giyim eşyası ve aksesuarları dikkati çekiyor.

SAVUNMANIN EN BÜYÜK İHRACATI PAKİSTAN'A

Türkiye ve Pakistan arasında savunma sanayisinde var olan ilişkiler ise Atak ve MİLGEM konusunda atılan milyar dolarlık imzalarla 2018'de altın çağını yaşadı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonunda, yıl içinde 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin satışına yönelik sözleşme imzalandı. Bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan korvetlerin üretimini ise ASFAT AŞ üstlendi. Sözleşme kapsamında yer alan 4 adet MİLGEM ada sınıfı korvetten 2'si Türkiye'de, 2'si Pakistan'da üretilecek.

Pakistan Savunma Bakanlığının açtığı denizaltı modernizasyon ihalesini, denizaltıyı yapan Fransız firmaya karşı kazanarak önemli bir başarıya imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Pakistan'daki iş payını artırdı. Agosta 90B sınıfı ikinci denizaltı modernizasyonu için de STM tercih edildi.

STM ayrıca Pakistan Denizde İkmal Gemisi'nin (PNFT) inşasını başarıyla tamamlayarak ekim ayında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim etti.

Pakistan ordusunun modernizasyonu ve kabiliyetlerinin artırılmasında son dönemde önemli sorumluluklar alan Türk savunma sanayisi, gelecek dönemde ülkede yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Pakistan'da kullanılan Türk savunma sanayisi ürünlerine önümüzdeki dönemde deniz platformları ve mühimmatlar başta olmak üzere yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

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