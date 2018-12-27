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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Milyar dolarlık arabuluculuk

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Milyar dolarlık arabuluculuk

GEÇTİĞİMİZ yılın başında işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurulmadan önce arabuluculuk yöntemine gidilmesi zorunlu hale getirilmiş ve dosyalarda yüzde 80’lik bir çözüm oranına ulaşılmıştı.

BURADAKİ problemlerin hızla sonlandırılması ile birlikte aynı uygulamanın tüm ticari anlaşmazlıklarda uygulanmasına karar verildi. Resmi Gazete’nin 19 Aralık tarihli sayısında yayımlanan yasaya göre 1 Ocak’tan itibaren alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olacak.

Bu uygulama ile hem taraflar uzun yıllar mahkeme salonlarında beklememiş olacak hem de milyarlarca liralık tasarruf sağlanacak. Yerli kuruluşların ve uluslararası firmaların Türkiye’deki anlaşmazlıklarının en fazla 8 haftada biteceğini belirten Avukat Arabulucu Umut Metin, “Yıllardır çok sayıdaki firma sözleşmelerden kaynaklı olumsuz bir durum olduğunda soluğu mahkemede alıyordu.

Bunların arasında mega projeleri yapan firmalar da var. Bu durum projelerin işleyişini aksattığı gibi firmaların üzerine büyük bir mali yükün binmesine neden oluyor” dedi. Burada başka bir avantajın da dava süreçlerinde firmaların kasalarından çıkan yüzbinlerce liralık mahkeme masrafları olduğunu söyleyen Metin, özellikle büyük anlaşmazlıklarda firmaların sorunlarını Londra gibi merkezlerdeki tahkimlerde çözme yoluna gittiğin söyledi. Metin, “Dava süresince oradaki avukatlık, hakem ve tercüme ücretlerini şirketler ödüyordu. Bunlara konaklama ve seyahat ücretleri de ekleniyor” dedi. Sadece Türkiye’deki firmaların uluslararası ticari anlaşmazlıkları için yılda ortalama 4 milyar doların yurt dışındaki tahkim merkezlerine gittiği belirtiliyor.

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