Milyar dolarlık arabuluculuk
GEÇTİĞİMİZ yılın başında işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurulmadan önce arabuluculuk yöntemine gidilmesi zorunlu hale getirilmiş ve dosyalarda yüzde 80’lik bir çözüm oranına ulaşılmıştı.
BURADAKİ problemlerin hızla sonlandırılması ile birlikte aynı uygulamanın tüm ticari anlaşmazlıklarda uygulanmasına karar verildi. Resmi Gazete’nin 19 Aralık tarihli sayısında yayımlanan yasaya göre 1 Ocak’tan itibaren alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olacak.
Bu uygulama ile hem taraflar uzun yıllar mahkeme salonlarında beklememiş olacak hem de milyarlarca liralık tasarruf sağlanacak. Yerli kuruluşların ve uluslararası firmaların Türkiye’deki anlaşmazlıklarının en fazla 8 haftada biteceğini belirten Avukat Arabulucu Umut Metin, “Yıllardır çok sayıdaki firma sözleşmelerden kaynaklı olumsuz bir durum olduğunda soluğu mahkemede alıyordu.
Bunların arasında mega projeleri yapan firmalar da var. Bu durum projelerin işleyişini aksattığı gibi firmaların üzerine büyük bir mali yükün binmesine neden oluyor” dedi. Burada başka bir avantajın da dava süreçlerinde firmaların kasalarından çıkan yüzbinlerce liralık mahkeme masrafları olduğunu söyleyen Metin, özellikle büyük anlaşmazlıklarda firmaların sorunlarını Londra gibi merkezlerdeki tahkimlerde çözme yoluna gittiğin söyledi. Metin, “Dava süresince oradaki avukatlık, hakem ve tercüme ücretlerini şirketler ödüyordu. Bunlara konaklama ve seyahat ücretleri de ekleniyor” dedi. Sadece Türkiye’deki firmaların uluslararası ticari anlaşmazlıkları için yılda ortalama 4 milyar doların yurt dışındaki tahkim merkezlerine gittiği belirtiliyor.
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