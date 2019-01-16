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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Milyar dolarlık 13 Türk şirketleri ABD yolcusu

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Milyar dolarlık 13 Türk şirketleri ABD yolcusu

Avusturya'nın köklü yatırım bankası Raiffeisen Centrobank, piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar olan Türkiye'nin önde gelen şirketlerini ABD'li yatırımcılarla 17-18 Ocak'ta New York'ta buluşturacak.

BİST'te işlem gören ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolara ulaşan 5'i banka 13 Türk şirketi, toplam varlık değeri 3 trilyon doları aşan yaklaşık 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" isimli zirvede bir araya gelecek. 

Söz konusu zirveye, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yanı sıra Koç Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim gibi şirketler katılacak.

Raiffesein Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de uzun süredir Türkiye odaklı böyle büyük bir organizasyonun gerçekleşmediğine dikkati çekti. Güyüldar, "Organizasyonda 190 civarında birebir toplantı için güzel bir platform oluşacak. Toplantılarla birtakım olumsuzluklar sonucunda azalan yatırımcı ilgilisinin artmasını bekliyoruz" dedi. 

Güyüldar, artan ilgiyle hem Borsa İstanbul'un yabancı yatırımcı nezdinde önemli derecede destek bulabileceğine hem de Türk lirasındaki toparlanmanın süreklilik kazanabileceğine inandıklarını ifade etti. 

Türkiye'de stratejik iş birliği içinde oldukları Global Menkul Değerler'in katkısıyla böyle bir organizasyonu düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getiren Güyüldar, yatırımcı ilgisindeki artışın Türkiye ekonomisine duyulan güvene de anlamlı bir katkı sağlayabileceğini aktardı. 

"ALGININ TOPARLANMASINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK"

Güyüldar, özellikle 2018'de yaşanan bazı makro gelişmeler ve artan küresel dalgalanmanın yatırımcıların algısını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti: 

"Ekonomideki normalleşme zaman alacağından, uluslararası yatırımcıların Türkiye algısındaki toparlanmanın biraz daha uzun süreye yayılabileceğini söylemek yanıltıcı olmaz. Pek tabii ki bu durum Türkiye'ye özel değil, kur şoklarına maruz kalan tüm gelişmekte olan ülkelerde bu tarz algı bozulmalarını görebiliyoruz. Turkiye’nin geçmişte gösterdiği başarılı deneyimler, bu tür piyasa dalgalanmalarını yönetme becerisine sahip olduğu konusunda yatırımcıları ikna etmiştir. Son 16 yılda uygulanan yapıcı politikalar ve yapısal reformlarla ekonomisini güçlü temeller üzerine inşa eden Türkiye'nin bu tür geçici dalgalanmalarla başa çıkma yeteneğine bizim güvencemiz tam. Düzenleyeceğimiz bu zirvenin, fikirlerimizin yatırımcılarla da paylaşılacağı bir platform oluşturup, algının toparlanması sürecine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz." 

"TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, kendilerinin de katılacağı organizasyonun yılın ilk büyük yatırımcı toplantısı olması dolayısıyla önem taşıdığını belirtti. 

Sarıoğlu, zirvede Türk sağlık sektörüne ilişkin değerlendirmelerini de paylaşacaklarını aktararak, "ABD'li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlatma imkanı bulacağız. Yabancı para cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünenler için özellikle Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor. ABD'deki temaslarımızda da bu fırsatları yüz yüze anlatma imkanı yakalayacağız. Ülkemiz ekonomisine ilişkin oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı dağıtacağız." ifadelerini kullandı. 

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