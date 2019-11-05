Milyar dolarlar tek tuşla uçuyor
Son dönemde doğal afetlerden sonra ikinci büyük tehlike olarak öne çıkan siber riskler İstanbul’da düzenlenen seminerde masaya yatırıldı.
Seminerde konuşan Howden Sigorta’nın Siber Riskler Bölüm Başkanı Shay Simkin, “Dünyadaki her şeyin giderek birbiri ile bağlantılı hale gelmesi siber riskleri de beraberinde getirdi. 2020 yılında 50 milyar aygıt internete bağlı kalacak. Böylece siber riskler de giderek artacak. Çalışanın yanlış bir maili açması dahi şirketi milyonlarca dolar zarara uğratabiliyor. Bu sebeple güvenlik açığını saldırı gerçekleşmeden fark etmek için siber sigortanın varlığı çok önemli” dedi. Şirketlerin siber riskler konusunda çalışanlarını bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Simkin, “Çalışan siber riskler konusunda son derece dikkatli olmalı. Herhangi bir çalışan tarafından açılan bir mail şirketin milyonlarca doları anında kaybetmesine neden olabiliyor” dedi.
HASTANELERE DİKKAT
İnternet ilk çıktığı zaman sadece 4 üniversitenin birbiriyle bağlı olduğunu şu anda ise 4.3 milyar insanın birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Simkin, “2020 yılında 50 milyar aygıt internete bağlı kalacak. Gelecekte araçlarımızda, evlerimizde ve birçok şeyde değişimler olacak. Teknoloji hayatımızın her alanında varlık göstermeye devam edecek. Evimizdeki buzdolabı ya da kahve makinası kolayca hacklenebilecek. Tost makinası kaynaklı ölümler bile olabilecek. Diğer taraftan hastaneler de en fazla risklerin olduğu yerler. MR makinaları veya tomografi makinaları hacklenebiliyor ve sonuçları çok tehlikeli olabiliyor. Riskler giderek artıyor” diye konuştu.
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