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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milyar dolarlar tek tuşla uçuyor

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Milyar dolarlar tek tuşla uçuyor

Son dönemde doğal afetlerden sonra ikinci büyük tehlike olarak öne çıkan siber riskler İstanbul’da düzenlenen seminerde masaya yatırıldı.

Seminerde konuşan Howden Sigorta’nın Siber Riskler Bölüm Başkanı Shay Simkin, “Dünyadaki her şeyin giderek birbiri ile bağlantılı hale gelmesi siber riskleri de beraberinde getirdi. 2020 yılında 50 milyar aygıt internete bağlı kalacak. Böylece siber riskler de giderek artacak. Çalışanın yanlış bir maili açması dahi şirketi milyonlarca dolar zarara uğratabiliyor. Bu sebeple güvenlik açığını saldırı gerçekleşmeden fark etmek için siber sigortanın varlığı çok önemli” dedi. Şirketlerin siber riskler konusunda çalışanlarını bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Simkin, “Çalışan siber riskler konusunda son derece dikkatli olmalı. Herhangi bir çalışan tarafından açılan bir mail şirketin milyonlarca doları anında kaybetmesine neden olabiliyor” dedi.

HASTANELERE DİKKAT

İnternet ilk çıktığı zaman sadece 4 üniversitenin birbiriyle bağlı olduğunu şu anda ise 4.3 milyar insanın birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Simkin, “2020 yılında 50 milyar aygıt internete bağlı kalacak. Gelecekte araçlarımızda, evlerimizde ve birçok şeyde değişimler olacak. Teknoloji hayatımızın her alanında varlık göstermeye devam edecek. Evimizdeki buzdolabı ya da kahve makinası kolayca hacklenebilecek. Tost makinası kaynaklı ölümler bile olabilecek. Diğer taraftan hastaneler de en fazla risklerin olduğu yerler. MR makinaları veya tomografi makinaları hacklenebiliyor ve sonuçları çok tehlikeli olabiliyor. Riskler giderek artıyor” diye konuştu.

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