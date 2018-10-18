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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

Millileşeni fonlayacağız

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Millileşeni fonlayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 milyar dolarla ithalata bağımlılığı en yüksek bakanlıklardan olduklarını dile getirerek, bu bağımlılığı aşmak için ürün bazlı fonlama sistemini hayata geçireceklerini söyledi. Koca, “Yerlileşmek ve millileşmek için ürün hedefli fonlama yapacağız. Gerek yurtdışı ortaklığı ile üretim, gerekse üniversite ve sanayi işbirliği ile bir çok alanda harekete geçeceğiz” dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiyenin sağlık turizminde çok önemli bir noktada bulunduğunu ve 2018 yılı hedefinin 1.5 milyar dolara ulaşacağını belirterek, bu hedefi yükseltmek için bir marka arayışı içinde olduklarını bildirdi. Koca, “Bu marka ile Türkiye daha çok tercih edilen bir ülke haline gelecek” dedi. Dışa en çok bağımlı olan bakanlığın Sağlık Bakanlığı olduğunu söyleyen Koca, “Bu bağımlılığı ortadan kaldırmak için ilaç, aşı ve malzeme üretimi için ‘ürün bazlı fonlama’ yapmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

Bakan Koca, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile sorularımızı yanıtladı. Dışa bağımlılığı en yüksek olan bakanlıklardan biri olduklarını dile getiren Koca, “İlaçta yüzde 54, cihazda yüzde 80, tıbbi malzemede yüzde 80, aşıda yüzde 100’e yakın dışa bağımlıyız. Bu anlamda önümüzdeki 5 yıllık süreçte yerlileştirme ve millileştirme dediğimiz yaklaşımla bağımlılığımızı azaltacağız. 12 milyar dolarlık bir bağımlılıktan bahsediyoruz” diye konuştu.

Koca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) gibi bir yapıyı Ar-Ge ve teknoloji transferi kurumu haline getirmek istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Yerlileşmek ve millileşmek için ürün hedefli fonlama yapacağız. Ülkede ihtiyacımız olan birçok malzemeyi gerekirse yurtdışı ortaklığı ile üretim hedefli sağlayacağız. Sağlıkta, dünya standartlarında üretebilme becerisi gösterirseniz, uluslararası boyutta ihraç edebilme potansiyeliniz olur. ‘Bugün aşıyı yerlileştirelim, cihaz ve malzeme için sonra düşünürüz’ gibi çalışmanın zaman kaybı olduğuna inanıyorum. Bizim bunu organize etmemiz gerekiyor. Üniversite, sanayi gibi kuruluşları ürün hedefli fonlayarak birçok alanda harekete geçireceğiz.”

MARKA ARANIYOR
Sağlık turizminde ayrı bir yapılanmaya gittiklerini söyleyen Bakan Koca, “Mülkiyeti Hazine’nin olan bir şirket yapılanması oluşturduk. Birçok ülkede aktif dinamik ofisler açacağız. Ülkenin bütün birikimini, özel, kamu, üniversite ve şehir hastaneleri ayrımı yapmadan bir portalda, fiyat aralığı belirleyerek, hatta hekim seçimi yaptırarak sunacağız. Tek elden birçok devlet, sigorta şirketleriyle anlaşma yapıp, THY’nin bulunduğu noktalarda irtibat noktaları oluşturup yurtdışı hastasının tercih yapabildiği bir döneme gireceğiz” dedi. Koca, kanunun geçtiğini ve yapılanmanın birkaç hafta içinde şekilleneceğini kaydederek “Azerbaycan, Balkan ülkeleri, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde hızla organize olacağız. Buralara birer sağlık kuruluşu açıp hastanın takibini de ülkesinde yapacağız. Böylece diğer ülkelerin sağlık turizminde vermediği bir hizmeti biz vereceğiz. Şirketin adı Uluslararası Hasta Şirketleri AŞ. Bu tüzel ismi ancak biz toplamda Türkiye sağlık markasını parlatan bir marka oluşturmayı hedefliyoruz. O nedenle şu anda bir marka arayışımız var” dedi.

ROMANYA'YA ŞEHİR HASTANESİ
SAĞLIK Bakanı Koca, kendilerini en çok rahatlatacak unsurun sağlık turizmi olduğuna dikkat çekerek “Bu yıl için 1.5 milyar dolar gibi bir hedef gerçekleşecek. Türkiye’nin sağlıkta geldiği nokta birçok ülke tarafından biliniyor ve tercih ediliyoruz. Şehir hastaneleri ile bu başka bir ivme kazanacak. Romanya Başbakanı ve heyetiyle ilgili ikili görüşme yaptık. Bizden ölçek olarak Mersin Şehir Hastanesi modelli bir hastane yapımı istediler. Ortalama 400 milyon Euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Parasını Romanya hükümeti verecek. Yıl sonu anlaşmayı imzalarız” dedi

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