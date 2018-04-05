Milli yapay zekâ geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ahmet CAN
05.04.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

Milli yapay zekâ geliyor

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Milli yapay zekâ geliyor

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkçe konuşan yapay zekânın geleceğini belirterek, “Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi.

TURKCELL’in bu yıl 9’uncusu düzenlediği Teknoloji Zirvesi dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. “Türkiye.Bugün.Şimdi” sloganıyla gerçekleştirilen zirveye yapay zekâ ve robotlar damga vurdu. Turkcell’in geliştirdiği yapay zekâlı sesli asistan ‘Yaani’nin sunuculuğunu yaptığı zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Yerli ve milli yapay zekânın çok yakında geleceğini söyledi. Kaan Terzioğlu, “10’uncu genel müdür yardımcım” diye tanıttığı Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın yakında çok daha ileri bir versiyonunu geliştireceklerini belirterek, “Alexa’nın suyu ısındı. Gelecek yıl Türkçe konuşan yapay zekâ gelecek. Yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi.

VERİ MERKEZLERİ

Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: “Dijital servisleri sunmakla kalmıyor, dijital operatör altyapısında da bu hizmetleri güvenle verebilmek ve müşteriler bu hizmetlerle buluşturuyoruz. Ham datayı işlemek ve güvenli tutmak için çok önemli. Yerli ve milli arama motorumuz Yaani, bizim için çok önemli. Yine Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın ve değere kavuşsun diye Türkiye’nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz.” Son 10 yılda telekom şirketlerinin durakta otobüs bekleyen insanlara benzediğini ancak otobüsü yani önlerine gelen fırsatları sürekli kaçırdıklarını söyleyen Terzioğlu, Google, Facebook, Netflix, Amazon gibi dijital şirketlerin pazar değerinin çok hızlı arttığını, bu şirketlere datayı telekom firmalarının sağladığını anlattı. Terzioğlu, “Data eskiden petrol neyse bugün o. Ama aynı petrol gibi. Petrolü nasıl topraktan çıkarıp varile koyduğunuzda 60 dolar ama o petrolü işlediğiniz zaman, rafine ettiğiniz zaman milyarlarca dolarlık ekonomiler yaratıyor. Datayı işler ve güvenli hale getirirseniz de müthiş bir değer ortaya çıkar. İşte bizim aslında üç yılda yaptığımız dönüşüm bu” dedi.

 

DİJİTAL ZEKÂ İLE ÇOCUKLARI EĞİTECEK

TERZİOĞLU, bugün şimdi harekete geçmeleri gereken bir konunun dijital dünyada çocukların hayata hazırlanması olduğunu belirterek, “Bizim aksiyon almamız lazım hemen şimdi. Proaktif olarak eğiterek başarmamız lazım” dedi.

 

BEKLEMEDEN YAPMALIYIZ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da şunları söyledi: “2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136 yılına kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zekâ tarafından yapılabileceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zekâ ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek. Geleceğe ilişkin hedeflerimiz öngörülerimiz var ama bugün için yapılması gerekenleri de başkalarından beklemeden yapmak durumundayız.”

 

EL ÜSTÜNDE TUTACAĞIZ

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde arttıracağız. Türkiye’nin otomobilde kendi markası ile büyük oyuncu olmak için yola çıkmasının bu inanç ve potansiyelle başarıldı. Bundan sonra da yapay zekânın Einstein’larını el üstünde tutacağız. Anadolu’da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Bu çocuklarımızı yapay zekâ, yazılım, kodlama, algoritma ile tanıştıracağız. İnsan kaynağını yetiştirmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” dedi.

 

SIKI ÖNLEMLER GELİYOR

BİLGİ ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan büyük verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmeye odaklandıklarını belirtti. Sayan, “Kullanıcıların kişisel verilerini kullanması konusunda kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Kişisel veriler kullanılarak davranış mekanizmaları öğrenilirken bir yandan verimiz sömürülmekte. Bizim vatandaşımızın haklarını dev firmalara karşı korumak için bize büyük rol düştü. Bu alanda sıkı önlemler getireceğiz.”

 

İNSANA KATKIDA BULUNACAK

TEKNOLOJİ şirketi IBM’in Watson’ın teknolojiden sorumlu üst düzey yöneticisi Rob High, “İçgörüden ilhama; bilgisayarın hayatımızda değişen rolü” başlıklı konuşmasında şunları söyledi: “Yapay zekânın özelikle öngörüde bulunmaya yönelik sonuçlar elde edilmesi için kullanılacak. Geliştirilmiş bir zekâdan bahsediyoruz. Bu geliştirilmiş zekâ insan dünyasına bir katkı sağlayacak. Her türlü makale gibi içerikleri okuyup insanlara bilgi verecek” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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