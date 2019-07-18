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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.07.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt çöllerinde rekor kırdı

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Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı. Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt’te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, havacılık tarihimiz adına önemli bir başarıya daha imza attı. Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt’te gerçekleştirdiği demo faaliyetinde kendine ait olan en uzun süre havada kalma rekorunu kırdı. Türkiye semalarında 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresine sahip olan milli SİHA, Kuveyt’teki zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz olarak 27 saat 3 dakika uçtu.

TARİHİ UÇUŞ

Bayraktar TB2 SİHA askeri heyetlerin huzurunda ortalama 17 bin fit irtifada kalarak gerçekleştirdiği tarihi uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Kum fırtınası, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen tarihi uçuş, 17 Temmuz Çarşamba günü akşamı saat 20.08’te yapılan başarılı inişle tamamlandı. Bayraktar TB2 İHA, 2014’de 24 saat 34 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinde en uzun havada kalış süresine sahip milli hava aracı unvanını almıştı.

40 KNOTS DARBELİ RÜZGAR

Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgar ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen uçuşlar başarıyla yapıldı. Milli SİHA tarihi uçuş sırasında 4 bin kilometre menzil kat etti. Böylece Bayraktar TB2 rekor uçuş süresinde kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt’in çevresini 4 kez kat etmiş oldu.

110 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI

Bayraktar TB2 SİHA halen devan eden Pençe Harekatı ile Ege ve Doğu Akdeniz’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kritik önemdeki görevlerde rol alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel görevlere devam eden Bayraktar TB2 SİHA’lar 110 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı.

MİLLİ SİHA’YA YOĞUN İLGİ

Kuveyt Devleti tarafından demo uçuşu için davet edilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın bu alandaki en iyi ülkeleriyle yarışıyor. Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk gelişmiş hava aracı olan milli SİHA, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna’ya sonrasında ise Katar’a ihraç edildi. Milli SİHA ile yakından ilgilenen başka ülkelerle de görüşmeler sürüyor.

86 SİHA UÇUYOR

Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde toplam 86 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor.

TÜRKİYE KENDİ SİHA’SI VE MÜHİMMATINI ÜRETEN 6 ÜLKEDEN BİRİ

Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA’sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan milli SİHA, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

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