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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
21.06.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

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Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza atarak, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekatında başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı


İLK İHRACAT BAŞARISI

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk Savunma Sanayiinin en önemli adımlarından biri atıldı. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya sonrasında ise Katara ihraç edildi. Aynı kapsamda Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı


ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DAMGA VURDU

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu. 
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı


KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütüne yönelik birçok operasyonda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA, terör örgütü PKK'nın birçok sözde yöneticisinin ve örgüt üyesi teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde de görev aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kırmızı Listede aranan Mam Zeki Şengali kod adlı PKKlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirilmesinde önemli bir rol üstlendi.
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı


100 BİN SAAT BÜYÜK BAŞARI

Bayraktar TB2 SİHA'nın 100 bin uçuş saatini tamamlamasını değerlendiren Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar, "Dünyada insansız hava araçları açısından 100 bin saat uçuş çok ciddi bir başarı. Bunu gerçekleştiren çok az ülke var. Bu başarı, canla başla emek veren ekip arkadaşlarımıza, gecesini gündüzüne katıp bu sistemleri gururla ülkemizin savunmasında kullanan en alt düzeyden en üst rütbedeki güvenlik güçleri personelimize, ülkemizin milli ve bağımsız savunma sanayinin vizyonunu ortaya koyan Savunma Sanayii Başkanlığı mensuplarına, bu vizyonun iradesi olan milli ve yerli siyasete, en başta da kendi semalarımda hür ve özgür olacağım diyerek gönülden destek veren aziz milletimize aittir" dedi.

TSK'nın insansız hava aracı teknolojisini dünyada en etkin ve başarılı kullanan 3 ülkeden biri olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Bu sistemlerin terörle mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan Mehmetçiğimize layık olacak şekilde geliştirilebilmesi için ben dahil mühendis ve teknisyen arkadaşlarımız 2005'ten bu yana yıllarca Güneydoğuda sınır birliklerinde kaldı. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatında ise yaklaşık 60 kişilik bir ekiple arazideydik. Orada yapılan hareketli hedef vurma gibi teknolojik geliştirmelerle TSK'nın yaptığı operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi" diye konuştu.
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı


MİLYON SAATLERE ULAŞACAĞIZ

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin 100 bin saatlik uçuş süresinin Cumhuriyetin ilk yıllarında elde edilebileceğini ancak Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi isimlerin engellenmesi nedeniyle bu başarıya yeni ulaşıldığını vurguladı:

"Bir zamanlar parasıyla almak istediğimiz halde İHA'lar ülkemize verilmedi. Biz de tüm yıldırma politikalarına karşı köklerimizden aldığımız güçle ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla çalışmayı sürdürüyoruz. Bayraktar TB2 SİHA'ların ve daha büyük sistemlerin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Havacılıkta ülkemizin yakaladığı ivme ve Milli Teknoloji Hamlesinin oluşturduğu toplumsal dip dalga ile uçuşların milyon saate ulaşacağına ve uzaya yönelik çalışmalara varacağına inanıyorum."

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise açıklamasında, "Türk havacılık tarihi için önemli olan bu başarı Baykar Ailesi olarak bizleri çok gururlandırıyor. Bayraktar TB2 SİHA sistemi teknik özellikler ve ihracat başarısıyla birçok ilki gerçekleştirdi. Sahada güvenlik güçlerimizin en büyük destekçilerinden biri oldu. Ayrıca milli bir hava aracının 100 bin başarılı uçuş saatini tamamlaması ülkemiz için bir ilk. Baykar ekibi olarak bu başarıyı bizlerden sevgisini ve desteğini esirgemeden her zaman gösteren Türk milletine armağan ediyoruz" dedi.
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı


İHRACAT TALEPLERİ ARTIYOR

Bayraktar TB2 SİHA'nın TSK'nın düzenlediği operasyonlardaki başarılarıyla dünyanın dikkatini çektiğini belirten Haluk Bayraktar, ihracat için talepler olduğunu ve bu taleplerin giderek arttığını söyledi:

"Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'a yapılan benzer engellemelerle biz de mücadele ettik. Ancak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hep ileriye gitmek için çaba gösterdik. Yüzde 93 oranında yerlilikle tamamlanan Milli SİHA'nın gösterdiği başarı, ülkemizin ve savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısından çok önemlidir. Bu başarı nedeniyle dünyadaki birçok ülke Bayraktar TB2 SİHA sistemleri ile ilgileniyor. Bu yıl Avrupa ve Orta Doğuda iki ülkeye teslimatları tamamlayarak ihracat gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde ise Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Asya gibi potansiyel olduğunu gördüğümüz ve giderek taleplerin arttığı bölgelerde ihracata daha fazla odaklanacağız."
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı


TÜRKİYE KENDİ SİHA’SI VE MÜHİMMATINI ÜRETEN 6 ÜLKEDEN BİRİ

Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olarak 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor. Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

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