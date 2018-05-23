Milli savaş uçağında kritik 2 ay
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında Rolls Royce ile Milli Muharip Uçağı (MMU) projesi için kritik önem taşıyan bir “niyet beyanı” anlaşması yapıldı. 2020’den sonra üretimine başlanacak uçağın ihracatında sorun yaşamak istemeyen Türkiye, motor geliştirme sürecine dahil olmak isteyen Rolls Royce’a, başta ihraç izinleri olmak üzere çeşitli konulardaki şartları kabul etmesi için 2 aylık süre tanıdı.
Rolls Royce’un daha önce TAI aracılığı ile verdiği teklif, özellikle teknoloji paylaşımı ve ortak üretimi, ihraç izinleri, fikri mülkiyet haklarının paylaşımı ve kısıtları ile geliştirme maliyetleri konusunda yetersiz bulunmuştu.
Daha sonra Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), milli jet motoru tasarlamak ve üretmek üzere yeni kurulan yerli şirket TR Motor ile motor geliştirme sürecine başlamıştı.
TÜRKİYE ŞARTLARINI SUNDU
Son İngiltere ziyareti sırasında Rolls Royce, Türkiye’de Kale şirketi ile kurduğu ortak firma TAEC vasıtası ile projeye dahil olma yönünde bir kez daha ısrarlı talepte bulundu. Bunun üzerine iki ülke arasında bu ortaklığın projeye dahil olma şartlarının görüşülüp 31 Temmuz tarihine kadar olumlu veya olumsuz sonuçlanmasını öngören bir niyet mektubu imzalandı.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile Birleşik Krallık Savunma Tedarikleri Bakanı Guto Aberconwy arasında imzalanan niyet beyanına göre iki ay içerisinde Rolls Royce’un TR Motor şirketine adreslenen projeye dahil olup olmaması yönünde karar verilecek. Milli Savaş Uçağı’nın 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri’nde aktif olarak kullanılmaya başlanması ve görev süreleri kademeli olarak sona erecek F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor.
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