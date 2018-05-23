Milli savaş uçağında kritik 2 ay

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMilli savaş uçağında kritik 2 ay
GeriEkonomi Milli savaş uçağında kritik 2 ay
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
23.05.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Milli savaş uçağında kritik 2 ay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli savaş uçağında kritik 2 ay

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında Rolls Royce ile Milli Muharip Uçağı (MMU) projesi için kritik önem taşıyan bir “niyet beyanı” anlaşması yapıldı. 2020’den sonra üretimine başlanacak uçağın ihracatında sorun yaşamak istemeyen Türkiye, motor geliştirme sürecine dahil olmak isteyen Rolls Royce’a, başta ihraç izinleri olmak üzere çeşitli konulardaki şartları kabul etmesi için 2 aylık süre tanıdı.

 

Rolls Royce’un daha önce TAI aracılığı ile verdiği teklif, özellikle teknoloji paylaşımı ve ortak üretimi, ihraç izinleri, fikri mülkiyet haklarının paylaşımı ve kısıtları ile geliştirme maliyetleri konusunda yetersiz bulunmuştu.Milli savaş uçağında kritik 2 ay

Daha sonra Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), milli jet motoru tasarlamak ve üretmek üzere yeni kurulan yerli şirket TR Motor ile motor geliştirme sürecine başlamıştı.

TÜRKİYE ŞARTLARINI SUNDU

Son İngiltere ziyareti sırasında Rolls Royce, Türkiye’de Kale şirketi ile kurduğu ortak firma TAEC vasıtası ile projeye dahil olma yönünde bir kez daha ısrarlı talepte bulundu. Bunun üzerine iki ülke arasında bu ortaklığın projeye dahil olma şartlarının görüşülüp 31 Temmuz tarihine kadar olumlu veya olumsuz sonuçlanmasını öngören bir niyet mektubu imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile Birleşik Krallık Savunma Tedarikleri Bakanı Guto Aberconwy arasında imzalanan niyet beyanına göre iki ay içerisinde Rolls Royce’un TR Motor şirketine adreslenen projeye dahil olup olmaması yönünde karar verilecek. Milli Savaş Uçağı’nın 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri’nde aktif olarak kullanılmaya başlanması ve görev süreleri kademeli olarak sona erecek F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor.

Milli savaş uçağında kritik 2 ay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Bu yöntemlerle kredi notunuzu yükseltebilirsiniz!

İkinci el taşıt kredisi nasıl alınır?

Kırsal kalkınma için çok önemli açıklama