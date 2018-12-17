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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
17.12.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Milli Piyangonun "asıl talihlileri" milyonlar kazanan ünlü bayiler

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Milli Piyangonun "asıl talihlileri" milyonlar kazanan ünlü bayiler

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralıkta belli olacak. Piyangonun şimdiden talihlileri arasına katılanlardan biri ise, bilet almak için önündeki uzun kuyruklarda vatandaşların saatlerce beklediği Nimet Abla bayisi oldu. Tanınmış bayiler, sattıkları on binlerce biletlerden milyonluk kazançlar elde ediyorlar.

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  • Yılbaşı biletleri için Nimet Ablaya yoğun ilgi
  • Yılbaşı biletleri için Nimet Ablaya yoğun ilgi
  • Yılbaşı biletleri için Nimet Ablaya yoğun ilgi
  • Yılbaşı biletleri için Nimet Ablaya yoğun ilgi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

MİLLİ Piyango’nun 29 Kasım’dan itibaren satışta olan yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren, tanınmış bayilerin önünden umut kuyrukları eksik olmuyor. Özellikle İstanbul Eminönü’ndeki Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce uzayıp giden kuyruklar da gün geçtikçe artıyor. 70 milyonluk en büyük ikramiyeyi kazanmak için saatlerce bilet satış bayilerinde beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyrukların uzunluğu, özellikle hafta sonları dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İstanbul dışından da bilet almaya gelenler tanınmış bayileri tercih ediyor. Bu ilgi, tanınmış bayilere hatırı sayılır bir kazancı kasasına koymasına yol açıyor. Bayiler bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alırken tanınmış bayilerin kazancı milyon liralarla ifade ediliyor.

Eminönü'nde umut kuyruğu
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Milli Piyangonun asıl talihlileri milyonlar kazanan ünlü bayiler

MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SATIŞ GELİRİ 500 MİLYON TL'Yİ GEÇECEK

Milli Piyango İdaresinin piyango satış gelirlerinin yüzde 60'dan fazlası bu yıl yılbaşı çekilişinden sağlanacak. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil Milli Piyango İdaresinin satış gelirinin 500 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyangonun asıl talihlileri milyonlar kazanan ünlü bayiler


GEÇEN YIL BİLET SATIŞINDAN 804 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ

Yılbaşı çekilişi de dahil olmak üzere, 2017 yılında 5'i özel toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde toplam 64 milyon 828 bin 430 adet piyango bileti satılarak 804 milyon 414 bin 266 lira gelir elde edildi. Piyango oyunu 2017 yılındaki toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 59'u 470 milyon 861 bin 307 lira ikramiye tutarı olarak talihlilere dağıtıldı. Bu dönemde 87 milyon 720 bin bilet basılırken bu biletlerden 64 milyon 828 bin 430'u satıldı.

Milli Piyangonun asıl talihlileri milyonlar kazanan ünlü bayiler


İKRAMİYELER, OYUN SATIŞ GELİRLERİNİN YÜZDE 26’SINI OLUŞTURUYOR

Geçen yıl satılan biletlerden 60 milyon 216 bini çeyrek, 3 milyon 463 bini yarım, 1 milyon 148 bini tam biletlerden oluştu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin şans oyunları toplam satış gelirleri içindeki payı yüzde 26 oldu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 62 si Yılbaşı Özel Çekilişinden sağlandı. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil 494 milyon 818 bin 530 TL satış geliri elde edildi. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali, normal çekilişlerde 1/600,000, özel çekilişlerde 1/700,000 ve 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ise 1/10,000,000 olarak gösteriliyor.

Milli Piyangonun asıl talihlileri milyonlar kazanan ünlü bayiler


2017'DE ŞANS OYUNLARINDAN KAMUYA 653 MİLYON 901 BİN TL

Şans oyunlarından kamuya ise geçen yıl 653 milyon 901 bin lira aktarıldı. Şans oyunlarından 2017 yılında; Katma Değer Vergisi 466 milyon 497 bin 662 lira, Şans Oyunları Vergisi 261 milyon 198 bin 367 lira, AYGET (Araştırma, Yenileme Geliştirme ve Eğitim Teşviki) 12 milyon 593 bin 987 lira, Kamu Payı 653 milyon 901 bin 869 lira olarak gerçekleşti. Genel toplam ise 1 milyar 394 milyon 191 bin 887 lira oldu. Yıllık Kamu Payı; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Maliye Bakanlığı’nca aktarılıyor.

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