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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
02.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli Piyango’da İddaa modeli

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Milli Piyango’da İddaa modeli

Türkiye Varlık Fonu (TVF) İddaa formülüyle Milli Piyango’nun işletme hakkını devredecek. 10 yıllık işletme hakkı devri için dünya devleriyle görüşen TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, yıl sonunda devri tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek, Milli Piyango’nun 3.5 milyar lira olan gelirinin 10’a katlanabileceğini belirtti. Sönmez, Milli Piyango’dan sonra sıranın Türkiye Jokey Kulübü’ne geleceğini belirtti.

MİLLİ Piyango, İddaa modeliyle ihaleye çıkıyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Zafer Sönmez, 47 yıl yüzde 100 lisans hakkı sahibi oldukları Milli Piyango’yu kendileri adına dünya standartlarında operasyonunu yapacak stratejik oyuncularla görüştüklerini belirtti. Sönmez, “İşletme hakkını devir için 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Tüm dev şirketleriyle şubattan beri görüşüyoruz. Milli Piyango’nun gelirinin gayri safi milli hasılaya oranını yüzde 0.1’den yüzde 1-2’ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek” diye konuştu. Sönmez, davet usulüyle teklifleri şirketlerden alacaklarını, ciro ve belli bir tecrübede şirketlere bu işi vereceklerini ve en geç haziran sonunda nihai teklifleri almayı hedeflediklerini söyleyerek, yıl sonunda ise tam devri gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

EN BÜYÜKLER MASADA

Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Abraş ve Direktör Murat Sabri Yiğit ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi. En yeni adımlarının Milli Piyango’da işletme hakkı devri olduğu bilgisini veren Sönmez, şöyle konuştu: “1 haftadan kısa zamanda Milli Piyango için adım atacağız. Milli Piyango’nun farklı bir modelle değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim bakış açımız maksimum değeri nasıl yaratırız. İşi satmayarak kendimizde tutarak geliri yüzde 1’in üzerine çıkarmak istiyoruz. 10 katına kadar potansiyeli var. Model şu ilgili bütün yabancı ve yerli stratejik oyuncular yani bahis, şans oyunlarında dünyada aklınıza gelen en büyük oyuncularla konuşuyoruz. Çok müthiş ilgi var, neden çünkü ilk defa doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye’de örneği İddaa. Devlet satmadı, gelirini alıyor. Biz de İddaa’nın aynısını yapacağız.”

Milli Piyango’da İddaa modeli

CAN ATIYORLAR

Sönmez, operasyonunu stratejik oyuncuya verdiklerinde, bütün gelirin kendilerine geleceğini ve işletme hakkı sahibine komisyon ödeyeceklerini belirterek “Bize de bir gelir taaahhüdü verecek oyuncu. İddaa’nın aynısı. Gelirden de bir pay alacağız. Özelleştirme yapılsaydı 10 yıl boyunca bir seferlik 2.75 milyar dolar alacaktı devlet, şimdi geliri katlama şansımız var. Dünya devleriyle görüştük, Türkiye’ye girmek için can atıyorlar. Ama biz en büyük değeri nasıl yaratırız diye bakıyoruz. Şu anki 3.5 milyar lirayı Fransa seviyesine gelsek 38 milyar liraya, İtalya seviyesine gelsek 70 milyar liraya, Yunanistan seviyesine gelsek 100 milyar liraya çıkarma potansiyelimiz var. İtibar da kazandırmış olacağız Milli Piyango’ya. 2020’nin ortasına geldiğimizde gözleriniz yerinden fırlayacak” dedi. Bahis, şans oyuncularında uzmanlığı olan ve belli bir ciro kriterini karşılayan şirketlerin bu işin en az yüzde 51’ini alması gerektiğini geri kalan yüzde 49 için şirketin konsorsiyum yapabileceğini vurgulayan Sönmez, “Şubattan bugüne yabancı yatırımcılara bu konuyu anlatıyoruz, onların ihtiyacına göre dizayn ediyoruz. İlk etapta 10 yıl onlarla aynı gemideyiz. Davet usulüyle olacak ve teklifler için göndereceğiz. Haziran ortasında nihai teklifleri alacağız, hedefimiz haziran sonu temmuz başında bu işi kime vereceğimizi tespit etmek. Tam devri yılsonu itibariyle yaparız. 6 ay geçiş dönemi olacak terminaller değişecek, bayiler yenilenecek. 2019 kısmi geçişler olabilir” diye konuştu. Sönmez, ardından sıranın Türkiye Jokey Kulübü’ne geleceğini kaydetti.

CARİ AÇIĞI AZALTACAK YATIRIMA ORTAK

GENEL Müdür Sönmez, cari açığı azaltacak büyük bir yabancı yatırımın azınlık ortağı olacaklarını belirterek şunları söyledi: “Devlet oyunu değiştiriyor, Türkiye restoranında menüye yeni bir ana yemek koyduk et tavuk vardı balık koyuyoruz. Seçmek isteyen eti alır tavuğu alır balığı alır isterse hepsini alır sorun değil. Türkiye’ye gelen yabancıların opsiyonlarını artırıyoruz. Biz size yüzde 15-20 ortak oluruz. Çıkış planı yapalım biz de devletle ilgili sorunlara çözüm olalım. Türkiye bu yabancı direkt yatırım konusundaki masaya koymadığı çözümlerden birini koyuyoruz. En etkili çözüm. Hisse alıyoruz biz. Büyümeyi planlıyoruz, sermayeyi nasıl çekeceğini planlayıp çıktığımızda da aynı parayı yeni yatırıma koyacağız. Cari açığı azaltıcı çok büyük projenin azınlık ortağı olmak için nihai görüşmelerimiz var. Türkiye’de yapılacak büyük bir yabancı yatırımın azınlık hissedarı olacağız. Bu daha başlangıç. Bunun gibi bir sürü şeyi seri şekilde yapacağız. Aynı yönetim kurulunda oturup sorunları ve getiriyi paylaşalım diyoruz.”

YÜZDE 50 RUSYA’YA YÜZDE 50 TÜRKİYE’YE

RUSYA ile beraber 900 milyon Euro’luk ortak yatırım platformu oluşturduklarını, ilk adımının 200 milyon Euro olduğunu hatırlatan Sönmez, “Şu an nihai sözleşmeleri konuşmak üzereyiz bu sene içinde ilk yatırımları bu fonun altından yapacağız. Yüzde 50’sinin Rusya’ya yüzde 50’siunin Türkiye’ye yatırıldığı bir fon yapısı. Şirketleri konuşmak erken, sağlık, teknoloji altyapı, tüketici ürünlerine yatırım yapacağız. Rusya gelecek bize şu şirketler bizim için yatırım yapılabilir, bizim için de bunlar diyeceğiz. Karşılıklı konsensusla bir oradan bir buradan yüzde 50-50 bu şirketlerin sermaye ortağı olacağız” dedi.

FİNANSAL DÜNYANIN GÜVENİNİ KAZANDI

TVF’nin finansal dünyanın güvenini kazanmaya başladığını söyleyen Sönmez, yaklaşık 30 milyar dolarlık net değeri olan fonun 1 milyar Euro borçlandığını belirtti. Sönmez şöyle konuştu: “1 milyar Euro borç hiç bir şey değil. Sendikasyonu yapan dünyanın en büyük 10 büyük yabancı bankası. Şeffaf ve hesapverebilir olmak için konsolide denetim çalışması yapılıyor. 2018 konsolide tablo çalışması sürüyor. Uluslararası reyting kuruluşundan not alacağız. Son çeyrekte bono programına başlama ihtimalimiz var. Stratejik planımızı da onaylattık. 2028 yılına kadar ne varlıklar olacak, nereye büyüyeceğiz belli.”

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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