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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Milli Piyango talihlisi ortada yok! 70 milyon lira Hazine'ye mi gidecek?

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Milli Piyango talihlisi ortada yok! 70 milyon lira Hazine'ye mi gidecek?

Milli Piyango çekilişinde 70 milyon lira ikramiye kazanan talihli henüz ortaya çıkmazken geçtiğimiz yıl 60 milyon liralık ikramiye tahsil edilmedi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan 70 milyon liralık ikramiyenin sahibi henüz parasını almazken, bu durum unutulan ikramiyeleri akıllara getirdi. Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı geçen yıl 60 milyon lira, 5 yılda ise 243,4 milyon lira oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekiliş gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor. 

Buna göre, Piyango, Hemen Kazan ile sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin 5 yıldaki toplam tutarı 243 milyon 428 bin 545 lirayı buldu. 

Sadece geçen yıl zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı 60 milyon 118 bin 508 lira olarak gerçekleşti. 

EN FAZLA MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ UNUTULDU 

2018 yılında zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 165 bin 830 lira, Süper Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milyon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti. 

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. 

 

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