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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
29.08.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Milli Piyango sözleşmesi imzalandı

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Milli Piyango sözleşmesi imzalandı

Türkiye Varlık Fonu ile Sisal - Şans Ortak Girişimi arasında Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin sözleşme imzalandı.

Türkiye Varlık Fonu tarafından bugüne kadar Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci  tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi ile bugün sözleşme imzalandı.

Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49  katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango’da elde  edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL’ye  çıkarmayı taahhüt etti  2018’deki hasılat ise 3.4 milyar TL  seviyesindeydi. Sisal – Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı  sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak.

Yeni modelle Milli Piyango’nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3  katına çıkarken maliyetler de azalacak. Sisal - Şans Ortak Girişimi,  operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5  komisyon oranıyla yürütecek. Yeni modelde bayilerin hem sayısı ilk iki  yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak. Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeye göre en geç 9 ay içerisinde devralacağı  operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor.

ÖZELLEŞTİRME DEĞİL, HASILAT PAYLAŞIMI

Milli Piyango lisansı 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na  devredilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Milli Piyango’nun  özelleştirilmesi yerine, hasılat paylaşımı modeliyle hizmet  alınmasının kamuya en yüksek faydayı sağlayacağı sonucuna varıldı. Bu  modelle Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu’nda kalmaya devam  edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda kamuya en yüksek fayda  sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.

Bu doğrultuda Şubat ayından itibaren Türkiye’de bu sektörde  faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ABD, Çekya, Çin, İngiltere, İtalya, Lübnan, Malezya ve Yunanistan’dan dünyanın önde gelen  operatörleri ile görüşmeler yapıldı. 22 Haziran’da başlayıp 9 Ağustos’ta biten teklif toplama sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH firmalarından toplam 11 teklif alınmıştı.

Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü  ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının  yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal  ve teknik yeterlilik kriterleri de dikkate alındı. Yabancı ortağın  asgari yüzde 49 paya sahip olmasının yanı sıra asgari 1 milyar  dolarlık konsolide oyun cirosu ve en az bin terminal işletiyor olması  teknik şartlar arasındaydı.

 Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinin  sonunda yüksek hasılat ve düşük komisyon kriterlerinde en iyi teklifi  veren Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık  hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net bugünkü değeri en az 28  milyar 119 milyon TL olarak hesaplandı. Süreçteki en düşük teklif 18.1  milyar TL net bugünkü değer üzerinden gerçekleşmişti  dolayısıyla  rekabetçi teklif süreci ile kamuya ek 10 milyar TL kazanç sağlandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Milli Piyango ülkemiz için  çok önemli bir değer. Eylül 2018’de göreve geldiğimizde kamuya en  hızlı fayda sağlayacak varlığımızın Milli Piyango lisansı olduğuna  karar vererek bu yöndeki çalışmalarımıza öncelik verdik. Maliyetleri  azaltıp ciroyu artırırken şans oyunlarımızı dünya standartlarına  getirecek bir modeli hayata geçiriyoruz. Türkiye’ye değer katma  misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamladığımız sürecin ülkemize ve  milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

 

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