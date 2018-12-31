MPİ sitesinde yoğunluk! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
31.12.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

MPİ sitesinde yoğunluk! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

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MPİ sitesinde yoğunluk! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

Yaklaşık 70 milyon biletin satışa çıktığı Milli Piyango 2019 çekilişinde, kazanan numaraların açıklanmasının ardından gözler bilet sorgulama ekranına çevrildi. 1 milyon, 7 milyon, 70 milyon gibi büyük meblağların çekilişinde çıkan rakamların ardından diğer ikramiye kazandıran numaralar, zaman zaman yoğunluk yaşanan sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve merak edilen bazı detaylar

31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen ve bu yılki miktarı 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye 7615536 bilete isabet etti. Talihlinin yaşadığı şehir ise İstanbul olarak açıklandı. Ankara'da yapılan MPİ yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanında 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye de sahiplerini buldu. İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuç sorgulama ekranı ve MPİ 31 Aralık çekilişi sıralı tam liste...

Milli Piyango sonuçları açıklandı.. İşte 2019 yılbaşı özel çekilişinin sıralı tam listesi
Milli Piyango sonuçları açıklandı.. İşte 2019 yılbaşı özel çekilişinin sıralı tam listesi

BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango 2019 Yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Yılbaşı büyük ikramiyesi 70 milyon lira 7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Bilet, İstanbul'da satışa sunuldu. 

Amorti numaraları 4 ve 9 oldu.

AMORTİ HANGİ SAYILARA İSABET ETTİ?

Yılbaşı 31 Aralık 2018 yılbaşı piyango çekilişinde amorti ikramiyesi isabet eden numaralar ise 4 ve 9 olarak açıklandı.

7 MİLYON KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonucunda 7 milyon lira 9915188 numaralı bilete isabet etti.

7 milyon lira kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler Aydın, Adana, Antalya, ve Sayısal Sistem'de satılmış.

1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR

Çekilişi sonucu 1 milyon lira 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlere isabet etti.

1 milyon lira kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin hangi illerde satıldığına dair henüz bir bilgi yayımlanmadı.

MİLLİ PİYANGO (MPİ) BİLET SORGULAMA EKRANI

Haftalardır heyecanla beklenen çekilişin tamamlanmasının ardından, kendi aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden milyonlarca vatandaş, Milli Piyango bilet sorgulama hizmetinden yararlanmak istiyor.

Hurriyet.com.tr'nin sunduğu 'Milli Piyango Sonuçları' sorgulama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

HÜRRİYET ÜZERİNDEN MPİ İKRAMİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MPİ SİTESİNDEN İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

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