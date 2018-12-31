MPİ sitesinde yoğunluk! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açıldı
Yaklaşık 70 milyon biletin satışa çıktığı Milli Piyango 2019 çekilişinde, kazanan numaraların açıklanmasının ardından gözler bilet sorgulama ekranına çevrildi. 1 milyon, 7 milyon, 70 milyon gibi büyük meblağların çekilişinde çıkan rakamların ardından diğer ikramiye kazandıran numaralar, zaman zaman yoğunluk yaşanan sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve merak edilen bazı detaylar
31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen ve bu yılki miktarı 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye 7615536 bilete isabet etti. Talihlinin yaşadığı şehir ise İstanbul olarak açıklandı. Ankara'da yapılan MPİ yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanında 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye de sahiplerini buldu. İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuç sorgulama ekranı ve MPİ 31 Aralık çekilişi sıralı tam liste...
BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango 2019 Yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Yılbaşı büyük ikramiyesi 70 milyon lira 7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Bilet, İstanbul'da satışa sunuldu.
Amorti numaraları 4 ve 9 oldu.
AMORTİ HANGİ SAYILARA İSABET ETTİ?
Yılbaşı 31 Aralık 2018 yılbaşı piyango çekilişinde amorti ikramiyesi isabet eden numaralar ise 4 ve 9 olarak açıklandı.
7 MİLYON KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonucunda 7 milyon lira 9915188 numaralı bilete isabet etti.
7 milyon lira kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler Aydın, Adana, Antalya, ve Sayısal Sistem'de satılmış.
1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
Çekilişi sonucu 1 milyon lira 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlere isabet etti.
1 milyon lira kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin hangi illerde satıldığına dair henüz bir bilgi yayımlanmadı.
MİLLİ PİYANGO (MPİ) BİLET SORGULAMA EKRANI
Haftalardır heyecanla beklenen çekilişin tamamlanmasının ardından, kendi aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden milyonlarca vatandaş, Milli Piyango bilet sorgulama hizmetinden yararlanmak istiyor.
Hurriyet.com.tr'nin sunduğu 'Milli Piyango Sonuçları' sorgulama hizmetinden faydalanabilirsiniz.
HÜRRİYET ÜZERİNDEN MPİ İKRAMİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
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