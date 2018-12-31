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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
31.12.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve sıralı tüm liste

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Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve sıralı tüm liste

Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapılacak. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00’ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi. Bu nedenle 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri de 20.00- 20.30 saatlerinde yapılacak. Milli Piyango bilet sorgulama sayfamızdan tüm gelişmeleri ve sürekli güncellenen haberimizden son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz.

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 390 milyon 910 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 70 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişle 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye sahibini bulacak.

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve sıralı tüm liste

SAYISAL OYUN TERMİNALLERİNDEN İLK YILBAŞI BİLETİ

Milli Piyango İdaresi tarafından geçtiğimiz temmuz ayında kullanıma sunulan sayısal oyun terminali biletleri, ilk kez 2019 Milli Piyango çekilişinde yer bulacak. Normal Milli Piyango biletinden farkı bulunmayan biletlerde, termal kağıt ve mor ışıkta görülebilen filigran gibi unsurlar, sahteciliğe imkan tanımayacak.

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLANIYOR

Bu yıl toplamda 390 milyon, büyük ikramiye olarak ise 70 milyon lira yılbaşı ödülü verecek olan Milli Piyango İdaresi, Ankara’da gerçekleşecek olan çekilişi canlı yayınlanıyor. Bilet sahipleri ya da çekilişi canlı izlemek isteyenler, idarenin resmi internet sitesinde bulunan canlı çekiliş bağlantısına tıklayarak yayına ulaşabilecek.

HURRİYET.COM.TR MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ PİYANGO RESMİ SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

KUŞKUYA MEYDAN VEREN BİLETLERE İKRAMİYE VERİLMEYECEK

Milli Piyango İdaresi’nin yayımladığı bilgilere göre, piyango biletinin üzerinde yer alan kilit noktalarda tahrifat meydana gelmesi halinde ikramiye kazanılsa da bilet geçersiz sayılacağı için ödeme yapılmayacak.

Bilet üzerinde yer alan çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür gibi bölümlerin kendini ibraz eder durumda olması halinde ise, diğer alanlarında yırtılma ya da kopma meydana gelse de bilet uzman kararıyla geçerli sayılabilecek.

KAZANILAN İKRAMİYE NEREDEN ALINABİLECEK?

Satın alınan piyango biletine ikramiye isabet etmesi halinde, son 3 rakamına göre kazanılan tutarların bayiler tarafından ödenmesi zorunlu olacak. Son 4 ve 5 rakamına göre ikramiyeler de bayilerin durumuna göre tahsil edilebilecek.

Bu tutarların üzerindeki ikramiyeler ise bayi ödeme yetkisi dışında kaldığı için başbayiler ya da idare üzerinden alınabilecek.

1 milyon lira ve üzeri ikramiyeler genel müdürlük düzeyinde, bunun altında kalanlar ise şube müdürlüklerince ödenecek.


Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve sıralı tüm liste

ÇEYREK BİLET SATIŞI YOĞUNLUKTA

Geçtiğimiz yılın satış raporlarını yayımlayan Milli Piyango İdaresi, toplam satışın yanı sıra çeyrek, yarım ve tam bilet satışları rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Önceki yılın satış verilerine göre 64 milyon 828 bin 430 bilet satışı gerçekleştiren idare, bu satışın 1 milyon 148 bin 861 adetini tam bilet, 3 milyon 463 bin 474 adetini yarım bilet, 64 milyon 828 bin 830 adetini ise çeyrek bilet küpüründe gerçekleştirdi.

Çıkan istatistiklerde, çeyrek bilet satışının toplam satışın yüzde 93’ünü oluşturduğu göze çarptı.

İLK ÇEKİLİŞ 1939 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Faaliyetine 5 Temmuz 1939 yılında başlayan Milli Piyango İdaresi, ilk Milli Piyango çekilişini 11 Kasım 1939 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem, biletleri 1 lira olarak satışa sunulan çekiliş, Türk Hava Kurumu (THK) adına tertip edilmiş, ikramiyelerin verilmesini de yine THK taahhüt etmişti. İkramiye ödemeleri ise Milli Piyango direktörlüğü ve Türk Hava Kurumu şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi kurulmadan önce Türk Hava Kurumu’na destek sağlamak amacıyla ‘Tayyare Piyangosu’ ismiyle düzenlenmekteydi. Bu çekilişi tertip eden ise Türk Tayyare Cemiyetiydi.


Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve sıralı tüm liste

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