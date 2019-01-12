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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
12.01.2019 - 14:16, Son GÃ¼ncelleme:

Milli Ä°HA'dan ihracat baÅŸarÄ±sÄ±

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Milli Ä°HA'dan ihracat baÅŸarÄ±sÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine muharebe sahasÄ±nda Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayan Bayraktar TB2 Ä°HA, Katar'Ä±n ardÄ±ndan Ukrayna tarafÄ±ndan tercih edildi. Ä°hracat bilgisini Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko duyurdu - Baykar, Ukrayna iÃ§in 6 adet Bayraktar TB2 Ä°HA Ã¼retecek ve 1 yÄ±l iÃ§inde araÃ§larÄ± teslim edecek.

Son dÃ¶nemde yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda etkin kullanÄ±lan Bayraktar TB2 Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± (Ä°HA), ortaya koyduÄŸu performansla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Katar'Ä±n ardÄ±ndan Ukrayna da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin envanterini Bayraktar TB2 ile gÃ¼Ã§lendirecek.

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla, Baykar tarafÄ±ndan Ã¼retilen Bayraktar TB2 iÃ§in satÄ±n alma anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.Â  Â  Â Â 

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Baykar, anlaÅŸma kapsamÄ±nda 6 adet Bayraktar TB2 Ä°HA Ã¼retecek ve 1 yÄ±l iÃ§inde araÃ§lar teslim edecek. AraÃ§larla birlikte 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarÄ± da Ukrayna'nÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulacak.Â  Â  Â Â 

Bayraktar TB2'nin Ukrayna yolculuÄŸu 3 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reye yayÄ±lÄ±yor. Bu sÃ¼re iÃ§inde UkraynalÄ± heyetler Bayraktar TB2 ile yapÄ±lan testlere katÄ±ldÄ±. Ä°HA'nÄ±n uÃ§uÅŸ ve yer testlerindeki performansÄ±, muharebe sahasÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ± Ukrayna'nÄ±n kararÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesinde belirleyici oldu.Â  Â  Â Â 

Ukrayna gibi havacÄ±lÄ±kta kritik teknolojilere sahip bir Ã¼lkenin Ä°HA ihtiyacÄ± iÃ§in Bayraktar TB2'yi seÃ§miÅŸ olmasÄ± bundan sonraki ihracat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli bir referans oluÅŸturacak.Â  Â  Â Â 

Bayraktar TB2'yi daha Ã¶nce de Katar tercih etmiÅŸti. Katar'da geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen Doha UluslararasÄ± Deniz Savunma FuarÄ± ve KonferansÄ±'nda (DIMDEX 2018) ihracat haberi duyurulmuÅŸtu.Â  Â  Â Â 

75 BAYRAKTAR'IN GÃ–ZÃœ TÃœRKÄ°YE'NÄ°N ÃœZERÄ°NDEÂ  Â  Â Â

Bayraktar TB2 Ä°HA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel baÅŸarÄ±larÄ±yla TÃ¼rkiye'nin Ä°HA teknolojisi alanÄ±nda ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± baÄŸÄ±msÄ±z karÅŸÄ±lamada Ã¶nemli bir boÅŸluÄŸu doldurdu. TÃ¼rkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrÃ¼beyle dÃ¼nyada bu alanda sayÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±na girdi.Â  Â  Â Â 

Elektronik, yazÄ±lÄ±m, aerodinamik, tasarÄ±m ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve Ã¶zgÃ¼n olarak geliÅŸtirilip Ã¼retilen Bayraktar TB2, uÃ§uÅŸ otomasyon ve performansÄ±yla kendi sÄ±nÄ±fÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ Ä°HA sistemi olarak dikkati Ã§ekiyor.Â  Â  Â Â 

Bayraktar TB2, Ã¼zerindeki sensÃ¶rlerle gece ve gÃ¼ndÃ¼z faaliyet gÃ¶sterebiliyor. Aktif keÅŸif, gÃ¶zetleme ve istihbarat uÃ§uÅŸlarÄ± yapan Bayraktar TB2, elde ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mÃ¼himmat taÅŸÄ±yabilme, kendi mÃ¼himmatÄ±yla hedeflere taarruz edebilme Ã¶zelliklerine sahip bulunuyor.Â  Â  Â Â 

Bayraktar TB2, gerektiÄŸinde dost muharip uÃ§aklar iÃ§in lazerle hedef iÅŸaretlemesi yapabiliyor.Â  Â  Â Â 

SilahlÄ± Bayraktar TB2 Ä°HA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile gÃ¶rev gerÃ§ekleÅŸtirebiliyor.Â  Â  Â Â 

FÄ±rat KalkanÄ± ve son Zeytin DalÄ± harekatlarÄ±nda gÃ¶rev alan Bayraktar TB2 Ä°HA, 80 bin uÃ§uÅŸ saatini geride bÄ±raktÄ±. Bayraktar TB2 son olarak Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± envanterine dahil oldu.Â  Â  Â Â 

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayÄ±sÄ± kÄ±sa sÃ¼rede 75'e ulaÅŸtÄ±. Gelecek dÃ¶nemde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda bu sayÄ± artacak.

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