Milli Ä°HA'dan ihracat baÅŸarÄ±sÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine muharebe sahasÄ±nda Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayan Bayraktar TB2 Ä°HA, Katar'Ä±n ardÄ±ndan Ukrayna tarafÄ±ndan tercih edildi. Ä°hracat bilgisini Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko duyurdu - Baykar, Ukrayna iÃ§in 6 adet Bayraktar TB2 Ä°HA Ã¼retecek ve 1 yÄ±l iÃ§inde araÃ§larÄ± teslim edecek.
Son dÃ¶nemde yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda etkin kullanÄ±lan Bayraktar TB2 Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± (Ä°HA), ortaya koyduÄŸu performansla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Katar'Ä±n ardÄ±ndan Ukrayna da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin envanterini Bayraktar TB2 ile gÃ¼Ã§lendirecek.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla, Baykar tarafÄ±ndan Ã¼retilen Bayraktar TB2 iÃ§in satÄ±n alma anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.Â Â Â Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Baykar, anlaÅŸma kapsamÄ±nda 6 adet Bayraktar TB2 Ä°HA Ã¼retecek ve 1 yÄ±l iÃ§inde araÃ§lar teslim edecek. AraÃ§larla birlikte 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarÄ± da Ukrayna'nÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulacak.Â Â Â Â
Bayraktar TB2'nin Ukrayna yolculuÄŸu 3 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reye yayÄ±lÄ±yor. Bu sÃ¼re iÃ§inde UkraynalÄ± heyetler Bayraktar TB2 ile yapÄ±lan testlere katÄ±ldÄ±. Ä°HA'nÄ±n uÃ§uÅŸ ve yer testlerindeki performansÄ±, muharebe sahasÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ± Ukrayna'nÄ±n kararÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesinde belirleyici oldu.Â Â Â Â
Ukrayna gibi havacÄ±lÄ±kta kritik teknolojilere sahip bir Ã¼lkenin Ä°HA ihtiyacÄ± iÃ§in Bayraktar TB2'yi seÃ§miÅŸ olmasÄ± bundan sonraki ihracat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli bir referans oluÅŸturacak.Â Â Â Â
Bayraktar TB2'yi daha Ã¶nce de Katar tercih etmiÅŸti. Katar'da geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen Doha UluslararasÄ± Deniz Savunma FuarÄ± ve KonferansÄ±'nda (DIMDEX 2018) ihracat haberi duyurulmuÅŸtu.Â Â Â Â
75 BAYRAKTAR'IN GÃ–ZÃœ TÃœRKÄ°YE'NÄ°N ÃœZERÄ°NDEÂ Â Â Â
Bayraktar TB2 Ä°HA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel baÅŸarÄ±larÄ±yla TÃ¼rkiye'nin Ä°HA teknolojisi alanÄ±nda ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± baÄŸÄ±msÄ±z karÅŸÄ±lamada Ã¶nemli bir boÅŸluÄŸu doldurdu. TÃ¼rkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrÃ¼beyle dÃ¼nyada bu alanda sayÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±na girdi.Â Â Â Â
Elektronik, yazÄ±lÄ±m, aerodinamik, tasarÄ±m ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve Ã¶zgÃ¼n olarak geliÅŸtirilip Ã¼retilen Bayraktar TB2, uÃ§uÅŸ otomasyon ve performansÄ±yla kendi sÄ±nÄ±fÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ Ä°HA sistemi olarak dikkati Ã§ekiyor.Â Â Â Â
Bayraktar TB2, Ã¼zerindeki sensÃ¶rlerle gece ve gÃ¼ndÃ¼z faaliyet gÃ¶sterebiliyor. Aktif keÅŸif, gÃ¶zetleme ve istihbarat uÃ§uÅŸlarÄ± yapan Bayraktar TB2, elde ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mÃ¼himmat taÅŸÄ±yabilme, kendi mÃ¼himmatÄ±yla hedeflere taarruz edebilme Ã¶zelliklerine sahip bulunuyor.Â Â Â Â
Bayraktar TB2, gerektiÄŸinde dost muharip uÃ§aklar iÃ§in lazerle hedef iÅŸaretlemesi yapabiliyor.Â Â Â Â
SilahlÄ± Bayraktar TB2 Ä°HA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile gÃ¶rev gerÃ§ekleÅŸtirebiliyor.Â Â Â Â
FÄ±rat KalkanÄ± ve son Zeytin DalÄ± harekatlarÄ±nda gÃ¶rev alan Bayraktar TB2 Ä°HA, 80 bin uÃ§uÅŸ saatini geride bÄ±raktÄ±. Bayraktar TB2 son olarak Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± envanterine dahil oldu.Â Â Â Â
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayÄ±sÄ± kÄ±sa sÃ¼rede 75'e ulaÅŸtÄ±. Gelecek dÃ¶nemde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda bu sayÄ± artacak.
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