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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.11.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Milli haberleşme uydusu "Türksat 6A" paneli

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Milli haberleşme uydusu "Türksat 6A" paneli

Milli haberleşme uydusu "Türksat 6A"nın üretim süreci ve projenin ayrıntılarının konuşulduğu panel düzenlendi.

ATO Congresium'daki panele katılan proje paydaşı firmaların temsilcileri, kendi alanlarıyla ilgili çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türksat Ar-Ge Uydu Tasarım Direktörü Tayfun Dar, Türksat 6A uydusunun kamuya mal olmuş bir platform olduğunu belirterek, 15 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan projenin 2021 yılında uydunun uzaya fırlatılmasıyla sona ereceğini söyledi.

Aynı firmanın Uydu Programları Direktörlüğü Teknik Uzmanı Caner Altıkulaçoğlu da 2004'ten bugüne kadar gelinen süreçte proje için yerli üretim ve sanayileşme doğrultusundaki gerekli eğitim programları ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Altıkulaçoğlu, "Türksat 6A uydusu 42 derece doğu boylamında 15 artı 1 yıl hizmet verecek durumda tasarlanarak Türkiye, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın bir kısmını kapsayacak şekilde uluslarası standartlara göre modellendi." diye konuştu.

TÜBİTAK Türksat 6A Proje Yöneticisi Cevher Levent Ertürk de proje kapsamındaki iş paketleri ve uçuş ekipmanlarını tasarlayarak test ettiklerini belirtti. Ertürk, proje için gerekli modellerin testlerini büyük oranda tamamladıklarını bildirerek, "Tüm uyduyu simüle edecek temsili ekipmanların yeterliliği sistem doğrulamasıyla kanıtlanmış olacak." ifadesini kullandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Türksat 6A Proje Yöneticisi Deniz Ulu ise uzay sistemleri entegrasyonunun test işlemleri konusunda önemli değer ürettiklerini dile getirdi.

Ulu, montaj ve entegrasyon testlerini kendi tesislerinde doğruladıklarını ve 2021 yılı sonunda uydunun yola çıkmasını plandıklarını söyledi. ASELSAN Türksat 6A Proje Yöneticisi Önder Belce, görev yükünün üretimi ve tasarımından sorumlu olduklarını ve gelinen aşamada 5 ekipmanın 4'ünün testinin başarıyla tamamlandığını anlattı.

Belce, kalan 1 ekipmanın testinin de bu yıl tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. CTech firması Türksat 6A Proje Yöneticisi Hüseyin Erkut da uydudan alınan verilerin yer istasyonuna aktarımı için geliştirilen 13 ekipmanın 11'inin yerli olarak geliştirildiğinin altını çizdi.

Erkut, söz konusu 11 ekipmandan 9'unun kalifikasyonunun tamamlandığını, uçuş modeli için de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. 

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