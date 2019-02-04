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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Milli girişimler yarışıyor

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Milli girişimler yarışıyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın “1001 Teknoloji Girişimi Projesi” kapsamında desteklediği yüksek teknolojili girişimler belirlendi.

Finale kalan 44 girişim, 2 Şubat 2019 Cumartesi günü Beyoğlu’nda bulunan İBB’ye ait Zemin İstanbul’da jürinin önüne çıktı. ‘Hızlandırma Programı’ kapsamında destek almaya hak kazanan erken aşama girişimlere, 100 bin liraya kadar yatırım desteği, ofis alanı, girişim atölyesi, eğitim, uzman ve mentor desteği veriliyor. Ayrıca T3 Vakfı’nın yatırımcı ağı ve kurumsal firma kümelenmesi sayesinde girişimler potansiyel yatırımcı ve müşterilerle bir araya getiriliyor. Potansiyel melek yatırımcıların da katılımıyla, başarılı girişimler yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Seçilen girişimlerin, 100 bin TL’ye kadar yatırım alması mümkün olabilecek.

5 FARKLI ALAN

Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak kritik önemdeki alanlarda teknolojiyle katma değer oluşturacak girişimlerin öncelikli olduğu programda, girişimler Otonom Teknolojiler, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Ağlar ve Eğitim Teknolojileri başlıkları altında yarıştı. Bu yıl finale kalan girişimler arasında bitki yetiştiren akıllı tarım makinesi, insansız kara ve deniz araçları, deniz kirliliğinin robotlar ile kontrol altına alınması gibi fikirler yarıştı. Sunum gününe kalmaya hak kazanan girişim fikirleri arasında ise yüksek kapasiteli cep telefonu bataryası, akıllı şehirler için tanımlanan otopark ve araç takip projesi, zorlu şartlarda ve bozuk altyapıda çalışarak hem kazaları engelleyen hem de yakıt tasarrufu sağlayan kısmi otonom sürüş sistemleri ile inşaat firmalarında işçi sağlığı ve güvenliği için çözümlerin yer aldığı günlük hayatımızı kolaylaştıracak projeler de yer aldı.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği alanlarına yönelik fikirlerin de bulunduğu girişimler arasında Parkinson hastalarına uygulanan tedaviyi verimli hale getiren giyilebilir cihaz ve mobil aplikasyon, üç boyutlu akciğer navigasyon sistemi ile radyologlara karar destek sistemi sağlayan yapay zekâ yazılımı gibi tıbbi fayda sağlayacak projeler de yer aldı.

 

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