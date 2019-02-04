Milli girişimler yarışıyor
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın “1001 Teknoloji Girişimi Projesi” kapsamında desteklediği yüksek teknolojili girişimler belirlendi.
Finale kalan 44 girişim, 2 Şubat 2019 Cumartesi günü Beyoğlu’nda bulunan İBB’ye ait Zemin İstanbul’da jürinin önüne çıktı. ‘Hızlandırma Programı’ kapsamında destek almaya hak kazanan erken aşama girişimlere, 100 bin liraya kadar yatırım desteği, ofis alanı, girişim atölyesi, eğitim, uzman ve mentor desteği veriliyor. Ayrıca T3 Vakfı’nın yatırımcı ağı ve kurumsal firma kümelenmesi sayesinde girişimler potansiyel yatırımcı ve müşterilerle bir araya getiriliyor. Potansiyel melek yatırımcıların da katılımıyla, başarılı girişimler yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Seçilen girişimlerin, 100 bin TL’ye kadar yatırım alması mümkün olabilecek.
5 FARKLI ALAN
Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak kritik önemdeki alanlarda teknolojiyle katma değer oluşturacak girişimlerin öncelikli olduğu programda, girişimler Otonom Teknolojiler, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Ağlar ve Eğitim Teknolojileri başlıkları altında yarıştı. Bu yıl finale kalan girişimler arasında bitki yetiştiren akıllı tarım makinesi, insansız kara ve deniz araçları, deniz kirliliğinin robotlar ile kontrol altına alınması gibi fikirler yarıştı. Sunum gününe kalmaya hak kazanan girişim fikirleri arasında ise yüksek kapasiteli cep telefonu bataryası, akıllı şehirler için tanımlanan otopark ve araç takip projesi, zorlu şartlarda ve bozuk altyapıda çalışarak hem kazaları engelleyen hem de yakıt tasarrufu sağlayan kısmi otonom sürüş sistemleri ile inşaat firmalarında işçi sağlığı ve güvenliği için çözümlerin yer aldığı günlük hayatımızı kolaylaştıracak projeler de yer aldı.
Terörle mücadele ve sınır güvenliği alanlarına yönelik fikirlerin de bulunduğu girişimler arasında Parkinson hastalarına uygulanan tedaviyi verimli hale getiren giyilebilir cihaz ve mobil aplikasyon, üç boyutlu akciğer navigasyon sistemi ile radyologlara karar destek sistemi sağlayan yapay zekâ yazılımı gibi tıbbi fayda sağlayacak projeler de yer aldı.
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