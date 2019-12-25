Milli gelire ‘Yıldız’lı 21.6 milyar TL

Yıldız Holding ana çatısı altındaki Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim’in yanı sıra bu yılki raporda Adapazarı Şeker de sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaştı. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Ülker’in 1940’lı yıllarındaki kuruluşundan bu yana ‘israfsız şirket’ mottosuyla faaliyet gösterdiğini hatırlatarak Grubun en büyük iştiraklerinden Ülker Bisküvi’nin 2013-2017 yılları arasında 919 milyon TL sabit sermaye yatırımıyla milli gelire 21.6 milyar TL katkı sağladığını açıkladı.

ŞİRKETİN DNA’SINA YERLEŞTİ

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ile birlikte raporu değerlendiren Tütüncü, “130’dan fazla ülkede 300’ün üzerinde marka, 65 bin çalışan, 5 bin 200 tedarikçi, 2 bin 900 çiftçi, 400 distribütör ve 68 fabrika ile geniş bir ekosistemi etkileyen değer zincirine sahibiz. Kurucumuz Sabri Ülker’in ‘israfsız şirket modeli’ni benimseyerek bugün hepimizin, her gün dile getirdiği ‘kaynakların doğru kullanımı’, ‘tasarruf’, ‘verimlilik’ gibi kavramları daha o yıllarda şirketin DNA’sına yerleştirdiğini görüyoruz. Bizim sürdürülebilirlik anlayışımızı benzersiz kılan en temel fark, bu süreci sadece kendi operasyonlarımız ile sınırlı tutmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısı geliştirmiş olmamızdan ileri geliyor. Türk çiftçisinden başlayarak; tüm tedarikçiler, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlar, lojistik destek birimleri, tüketiciler, hissedarlar ve tüm diğer paydaşlarımız bütüncül bir yaklaşımla ve ortak akılla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın vazgeçilmez unsurları olarak konumlanıyor” dedi.

GERİ KAZANIM YÜZDE 90

Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi veren Begüm Mutuş ise şunları anlattı: “Ülker Karbon salımını hiç artırmadan her yıl büyümesini sürdürüyor. Birim üretim başına su kullanımı yüzde 30 azaltarak 2024 hedefine ulaşıldı.

Ülker’de fabrikalardan çıkan atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım oranı yüzde 90’a çıkarıldı. Son 1 yılda 92 ton plastik ve 173 ton kâğıt kullanımını azaltıldı. Tükettiği ham maddenin yüzde 80’ini oluşturan buğdayın alımında yerel tedarikçiler öncelikli. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile işbirliğinde geliştirilen Ali Ağa türü yaygınlaştırılmaya başlandı. 2023’te buğday ihtiyacımızın yüzde 100’ünü yerli üreticilerden karşılamayı hedefliyoruz.”

MESAİ KISALDI, VERİMLİLİK ARTTI

YILDIZ Holding’in ‘mutlu ol, mutlu et’ mottosundan hareketle çalışan mutluluğuna yönelik de önemli adımlar attığını kaydeden Mehmet Tütüncü, “Kasım ayından bu yana Holding olarak mesai saatimizi bir saat kısalttık. İşi olan arkadaşlarımızın fedakar bir şekilde işlerini tamamlayıncaya kadar çalışmaya devam ettikleri bir ortamda, çalışanlarımızı daha da motive etmek için günlük mesai saatimizi bir saat kısalttık ve verimliliğin arttığını gözlemledik. Henüz yeni başlayan bir uygulama, sonuçlarını ölçmedik ama ilk tespitlere göre çalışan verimliliğinde artış oldu” diye konuştu.