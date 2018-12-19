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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.12.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

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Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Albayraklar Şirketler Grubundan yapılan açıklamada, dünyanın ilk kablosuz elektroşok silahı Wattozz için birçok ülkeden sipariş geldiği belirtildi.

Wattozz'un ilk satış sözleşmesinin bugün imzalandığı bildirilen açıklamada, "Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı." ifadesi kullanıldı.

Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, hedeflerinin Wattozz ile Türkiye'ye yılda ortalama 250 milyon dolar girdi sağlamak olduğunu kaydetti.

Albayrak, Wattozz'un artık dünya markası haline geldiğini ve 100'ün üzerinde farklı ülkeden gelen distribütörlük başvurularını değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

Malezyalı firma yetkilisi Bakhtiar Bin İbrahim de Türkiye'nin ürettiği ürünlerin kalitesine güvendiklerini ve Wattozz'a hayat kurtaran bir silah gözüyle baktıklarını ifade etti.

Silahın Malezya'daki tanıtımı 24 Ocak 2019'da Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek.

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