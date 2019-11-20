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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

"Milli bitki" safrandan "20 kilo" hasat

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"Milli bitki" safrandan "20 kilo" hasat

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan tescilli "milli bitki" safranın hasadı tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan elde edilen verim yüz güldürüyor. Uğruna savaşların yapıldığı bilinen, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranın Türkiye'deki çeşidi, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını aldı.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, adını verdiği tarihi ilçede 20 çiftçi tarafından 35 dekar alanda üretiliyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen, kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren "mucize bitki" safrandan bu yıl 20 kilogram hasat yapıldı.

"DÜNYADA YETİŞENLERİN EN ÖNEMLİSİ"

Karabük Valisi Fuat Gürel, safran üretimini devlet eliyle her türlü desteklediklerini, üretimi artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Safran hasadında bu yıl hedeflerinin 20 kilogram olduğunu ve bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Gürel, "Safranbolu'da yetişen safran, dünyada yetişenlerin en önemlisi. Turizme de çok önemli bir altyapı oluşturmaya başladı. Safranbolu Türkiye'nin önemli bir değeri. Bir de böyle safranla çeşitlendirilmesi çok önemli. İnşallah safran tarlalarıyla birlikte ilçeye gelen turist sayısı da artacaktır." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZİ 25 KİLOGRAMA ÇIKARACAĞIZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da safranın Karabük'e özgü olduğunu, Safranbolu safranına coğrafi işareti aldıklarını aktardı. Yöre için safranın çok önemli olduğuna değinen Ayvalık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda safran üretimini artırmak istiyoruz. Gerek İl Özel İdare bütçesinden gerekse bakanlığımız genel bütçesinden sağladığımız ödenekleri, safran tarımını geliştirmek üzerine harcıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki yıl üretim alanını 40 dekara çıkarma hedefindeyiz. Üretim hedefimizi 25 kilograma çıkaracağız. Safrana meraklı olan üreticilerimizin kendi imkanlarıyla yaptıkları safra tarımlarına da her türlü teknik desteği sağlıyoruz." 

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