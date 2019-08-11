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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.08.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Milli baz istasyonu Külliye'nin ardından BTK'de

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Milli baz istasyonu Külliye'nin ardından BTK'de

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerlilik. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Külliye'nin ardından BTK'da da kullanılmaya başladı. Türkiye'nin yerli baz istasyonunun, BTK'da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün arttığının göstergesidir" açıklamasında bulundu.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın, Külliye'nin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) da kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla geliştirilen, üretim, kurulum ve devreye alınma sürecinde 100'den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu ULAK'ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde ülkenin telekom altyapısını yerli ve milli sistemlere dönüştürme sürecinin başlatıldığını anımsatan Balcı, "Külliye'nin ardından BTK'nın da mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye'nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir." dedi.
"Türkiye'nin yerli baz istasyonunun, BTK'da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün arttığının göstergesidir." ifadelerini kullanan Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, ülkenin en önemli kurumu Külliye’nin ardından iletişimin en önemli kurumunda da ön plana çıktığını vurguladı.

İlk etapta Güvenli İnternet Tırları'nda kullanılan ULAK baz istasyonunun daha sonra BTK binasında kullanılmaya başlandığını anlatan Balcı, "Sistemimizin Külliye ve BTK'da kullanılır olmasının bize yeni ufuklar açacağını, ULAK Baz istasyonu ve MAYA Ağ Yönetim sistemlerimizin başta operatörlerimiz, ilgili kamu birimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın ve çok daha önemlisi tüm halkımızın tercihi haline geleceğini değerlendiriyoruz." dedi.

ULAK baz istasyonlarının, Evrensel Hizmet Projesi, Ticari Operatör Şebekeleri, Kamu Güvenliği ve Acil Durum Haberleşme Şebekesi'nde kullanılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"Bir taraftan mevcut yeteneklerimizi sahada yaygınlaştırmaya, farklı sistemler ile entegre şekilde çalıştırmaya gayret ederken, Ar-Ge'ye dayalı ürün odaklı yaklaşımımız ile 5G ve ötesine doğru çalışmalarımıza da devam ediyoruz. 5G ve ötesine giden yolda ULAK 4,5G sistemlerimiz ve 5G Hazır Şebeke Yönetim ve Analiz Sistemi'miz MAYA ile azami oranda sahada kullanım yeri bulabilmek ve buralarda kazandığımız birikim ve saha tecrübelerden de istifade ederek ekosistemimizle süratle, somut ve planlı adımlar ile ULAK 5G sistemlerimizi de kullanıma sokmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda boşa geçirdiğimiz her bir dakikayı ülkemiz için bir kayıp olarak değerlendirmekteyiz."

Balcı, 4,5G'nin 800, 1800 ve 2600 MHz frekanslarında LTE Advanced protokolüyle çalışan ULAK baz istasyonunun aynı zamanda 450 MHz, 700 MHz'de çalışmaya hazır olarak geliştirildiğini ifade ederek, data ve ses kabiliyetlerine ilişkin yeni gelişmelere göre sürekli güncellemelerin yapıldığını kaydetti.

Milli baz istasyonunun mobil kullanım, bina içi ve bina dışı kullanım amaçlı testleri, her bir operatör ile ayrı ayrı testlere girerek başarıyla tamamlandığına işaret eden Balcı, ULAK'ın bugün itibarıyla 71 ilde 700'e yakın noktada birçok farklı coğrafya ve şartlarda servis verdiğini aktardı.

Balcı, yerli ve milli 5G çalışmalarının sahada kullanım yeri bulması için, 4,5G ULAK çalışmalarının sahada yaygınlaşmasının ve elde edilen teknolojik kazanımlardan istifade edilmesinin şart olduğunun uzmanlar tarafından ifade edildiğini dile getirdi.

Balcı, bu kapsamda 2013'te başlatılan çalışmaların sonunda özellikle son iki yıldır ULAK Haberleşme sorumluluğunda yoğun olarak sürdürülen geliştirme, test ve optimizasyon çalışmaları sonucunda performansı her geçen gün artırılan ULAK 4,5G baz istasyonlarıyla artık bir ürün olarak kullanımda olan 5G Hazır ULAK Milli Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi'nin, yürütülen yerli ve milli 5G çalışmalarının da en somut temelini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

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