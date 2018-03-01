Milli basketbolcu da kentsel dönüşüm mağduru

Selimoğlu İnşaat’ın Brooklyn Life projesinden iki daire alan Melih Mahmutoğlu peşinat olarak firmaya 140 bin TL verdi. Peşinat ve aylık ödediği taksitler 540 bin lirayı buldu. Ancak proje durunca harekete geçen basketbolcu avukatları aracılığıyla Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Avukat Mahir Işıkay ve Avukat Ali Ozan Açıkalın tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ancak firmanın inşaatı temel seviyesinde bıraktığını belirtiler. Sözleşmede belirtilen anahtar teslim tarihinin 24 Haziran 2018 olduğu belirtilen dilekçede, bu şartlarda inşaatın belirtilen tarihte bitmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

PARASI GERİ ÖDENSİN

Dilekçede şirketin Melih Mahmutoğlu’na bugüne kadar ödediği 540 Bin TL’nin kesinti yapılmadan geri ödenmesi talep edildi. Vadesi henüz gelmeyen 700 bin TL değerindeki 35 senedin de iptaline karar verilmesi talep edilen dilekçede, “Sözleşmenin devamı müvekkil için çekilmez hale gelmiştir. Davalı yan hali hazırda batmış ve inşaattan elini çekmiş adeta inşaatı temel seviyesinde bırakmıştır. Bu sebeple müvekkilin sözleşme uyarınca vadeli olarak düzenleyip davalı yana teslim ettiği senetlerden henüz vadesi gelmemiş olanları ödemeye devam etmesi de beklenemez” denildi. Avukatlar Mahir Işıkay ve Ali Ozan Açıkalın’ın dilekçesini inceleyen Tüketici Mahkemesi verdiği kararda ödemelerin durdurulmasına karar verdi.